В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники

Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) разработали новую технологию, которая позволяет людям ясно видеть в темноте. Секрет кроется в тонкой накладной плёнке с массивом нанокристаллов. Плёнку можно будет нанести на обычные солнцезащитные очки или очки для зрения. По словам учёных, подобного ещё не было.

В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники

Автор работы доктор Росио Камачо Моралес. Источник изображения: Jamie Kidston, The Australian National University

Современные приборы ночного видения (ПНВ) — это массивные наголовные устройства, которые при длительном использовании серьёзно нагружают шею. Например, это одна из главных причин, которая заставила военных США запустить программу создания ПНВ в формате солнцезащитных очков. В этом смысле австралийская разработка приближается к идеалу, если всё заявленное будет доведено до коммерческого производства.

«Мы сделали невидимое видимым, — сказала ведущий исследователь доктор Росио Камачо Моралес (Rocio Camacho Morales). — Наша технология способна преобразовывать инфракрасный свет, обычно невидимый человеческому глазу, и превращать его в изображения, которые люди могут чётко видеть — даже на расстоянии».

Изобретение описано в статье в издании Advanced Photonics. Это тонкая плёнка с массивами нанокристаллов. Однажды такую плёнку смогут наносить на обычные очки для зрения и тогда прогулки в темноте станут безопасными. Для военных, спецслужб, служб спасения и экстренной помощи, а также работников охраны разработка станет настоящей находкой. И в быту многие наверняка не отказались бы от таких очков, хотя производителей фонариков будет жалко.

В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники

Источник изображения: Advanced Photonics

Суть технологии заключается в создании метаповерхности (сложного искусственного рельефа из нанокристаллов арсенида галлия), которая взаимодействует с падающим на неё инфракрасным излучением и в процессе смешивания ИК-излучения с лучом накачки повышает частоту до видимого спектра. На изображении выше показано прохождение ИК-излучения через мишень и плёнку с массивом кристаллов, поле которой был установлена обычный CCD-датчик изображения. Датчик, имитирующий глаз человека, вернул изображение мишени в видимом спектре.

Исследователи намерены продолжить работу над улучшением технологии. Надеемся, это не затянет появление интересных устройств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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