Rocket Lab разработает для NASA два космических аппарата-близнеца для изучения Марса

Частная американская космическая компания Rocket Lab выиграла контракт на создание двух космический аппаратов для миссии ESCAPADE аэрокосмического агентства NASA по изучению солнечного ветра и его влияния на атмосферу и климат Марса. Космические аппараты, получившие название Blue и Gold, будут основаны на спутниковой платформе Photon.

Источник изображения: Rocket Lab

Расчётная продолжительность основной миссии составит один год, в рамках которого аппараты будут заниматься научными исследованиями на орбите Красной планеты. В качестве силовой установки оба зонда будут использовать новый двигатель HyperCurie, разработанный Rocket Lab. Также аппараты будут оснащены астрокомпасами, двигателями-маховиками и другими системами для навигации в дальнем космосе и выполнения поставленной задачи.

Запуск аппаратов намечен на 2024 год, но при условии, что сама миссия пройдёт критический анализ позже в этом месяце, а затем окончательно будут одобрена комиссией аэрокосмического агентства в июле этого года. Подрядчика для запуска аппаратов NASA собирается выбрать самостоятельно, среди частных компаний.

NASA отобрало ESCAPADE в качестве одного из трёх перспективных проектов в рамках своей программы Малых инновационных планетарных исследовательских миссий (Small Innovative Missions for Planetary Exploration, SIMPLEx) — серии недорогих космических миссий по исследованию планет Солнечной системы.

Для небольшой компании Rocket Lab эта миссия может стать пропуском в высшую лигу. До настоящего момента NASA полагалось в вопросах межпланетных миссий только на свои силы и крупные частные космические компании.



