IBM представила самый производительный квантовый компьютер в Европе

Американская компания IBM представила свой первый квантовый компьютер IBM Q System One за пределами США. Новые мощности построены на базе исследовательского центра Общества Фраунгофера в Германии — в 20 км от Штутгарта.

IBM представила самый производительный квантовый компьютер в Европе

wraltechwire.com

Согласно совместному заявлению организаций-партнёров, модель с вычислительной мощностью 27 кубит на сегодня является самой мощной квантовой системой из созданных где-либо в Европе. Кубит (квантовый бит) представляет собой базовую единицу квантовых вычислений — своеобразную версию классического бинарного бита.

Исследовательская платформа будет доступна коммерческим компаниям и исследовательским организациям для разработки и тестирования прикладных квантовых алгоритмов и создания уникальных технологий на их основе.

Управлением эксплуатацией квантового компьютера будет заниматься общество Фраунгофера. Все данные о проектах и пользователях сохранятся в Германии, в соответствии с местным законодательством.

«Использование квантовых вычислений как ключевой технологии для сохранения конкурентоспособности и сохранения технологического суверенитета вызывают огромный интерес как у представителей промышленности, так и среди исследователей», — заявил президент общества Раймунд Нойгебауэр (Reimund Neugebauer).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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