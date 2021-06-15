В Киеве презентовали сверхбыстрый украинский боевой дрон

Разработчик летательного аппарата - Международная украинская компания ACE.

На Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2021" в Киеве презентовали сверхбыстрый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ACE ONE.

Фото: mil.in.ua

Над разработкой летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли на базе лучших предприятий. Разработка двигателя - ГП "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич". Производство планера - ООО "Гидробест", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы разработали новый современный боевой дрон ACE ONE. Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны, - ACE ONE №1. Он разработан на основе новейших технологий-Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить", - рассказал главный конструктор и руководитель проекта Александр Лось.

По его словам, скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой - 1000 км/ч.

"ACE ONE незаметно появляются, уничтожают цель и исчезают, словно растворяются в воздухе. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников", - добавил главный конструктор.

"ACE ONE используется для защиты воздушного пространства от беспилотников противника. Если, например, на территорию Украины залетит беспилотник-разведчик, ACE ONE, который значительно быстрее и мощнее по всем характеристикам, сближается с ним и уничтожает его. Также ACE ONE используется для быстрого рывка на территорию противника, выполнения операции и возвращения на наземную станцию", - отметил экс-глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

Как сообщалось, в мае ВСУ приняли на вооружение беспилотник "Аист-100".

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