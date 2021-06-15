DJI Mini SE станет самым доступным дроном компании — всего $299

Согласно новой утечке, DJI готова представить новый дрон, который станет самым доступным в нынешнем ассортименте компании. Если верить сайту торговой сети Walmart и одному из розничных магазинов, цена нового дрона составит $299, что гораздо дешевле $449, которые просят за DJI Mini 2.

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Сообщается, что DJI Mini SE практически полностью повторяет по техническим характеристикам оригинальный DJI Mavic Mini. Дрон получит камеру с разрешением 2,7K и радиус полёта до 4 км, что свидетельствует об отсутствии поддержки стандарта беспроводной связи Ocusync. Это один из основных недостатков устройства: Ocusynс обеспечивает не только большую дальность работы, но и более быстрый отклик на действия пилота.

theverge.com

Информация с веб-сайта Walmart гласит, что DJI Mini SE будет поставляться с новым улучшенным контроллером Mini 2, однако, судя по карте бронирования товара из розничного магазина, дрон получит оригинальный складной контроллер.

theverge.com

Пока не ясно, когда DJI Mini SE поступит в продажу. Производитель оказался от каких-либо комментариев касаемо даты запуска устройства.



