DJI Mini SE станет самым доступным дроном компании — всего $299

Согласно новой утечке, DJI готова представить новый дрон, который станет самым доступным в нынешнем ассортименте компании. Если верить сайту торговой сети Walmart и одному из розничных магазинов, цена нового дрона составит $299, что гораздо дешевле $449, которые просят за DJI Mini 2.

DJI Mini SE станет самым доступным дроном компании — всего $299

theverge.com

Сообщается, что DJI Mini SE практически полностью повторяет по техническим характеристикам оригинальный DJI Mavic Mini. Дрон получит камеру с разрешением 2,7K и радиус полёта до 4 км, что свидетельствует об отсутствии поддержки стандарта беспроводной связи Ocusync. Это один из основных недостатков устройства: Ocusynс обеспечивает не только большую дальность работы, но и более быстрый отклик на действия пилота.

DJI Mini SE станет самым доступным дроном компании — всего 9

theverge.com

Информация с веб-сайта Walmart гласит, что DJI Mini SE будет поставляться с новым улучшенным контроллером Mini 2, однако, судя по карте бронирования товара из розничного магазина, дрон получит оригинальный складной контроллер.

DJI Mini SE станет самым доступным дроном компании — всего 9

theverge.com

Пока не ясно, когда DJI Mini SE поступит в продажу. Производитель оказался от каких-либо комментариев касаемо даты запуска устройства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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