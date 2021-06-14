Novavax заявила об окончательной эффективности своей вакцины на уровне 90,4%

Американская компания Novavax, Inc. заявила, что окончательная эффективность ее вакцины по результатам третьей фазы клинических исследований составляет 90,4%. При этом она обеспечивает стопроцентную защиту против среднего и тяжелого течения заболевания.

Об этом сообщается на сайте компании.

В исследовании приняли участие 29 960 жителей США и Мексики. Среди них коронавирусом заразились 63 участника из группы плацебо (четверо имели тяжелое течение, еще 10 - среднее) и 14 - из группы вакцинированных (все имели легкое течение).

"Сегодня Novavax стала на шаг ближе к тому, чтобы помочь в решении критической и постоянной потребности глобальной системы общественного здоровья в дополнительных вакцинах от COVID-19. Полученные клинические результаты подтверждают, что NVX-CoV2373 чрезвычайно эффективна и обеспечивает полную защиту как от тяжкого, так и от умеренного инфицирования", - заявил президент и генеральный директор Novavax Стэнли Эрк.

Компания продолжает исследования вакцины на подростках в возрасте 12-18 лет.

Novavax планирует в ближайшее время подать пакет документов, необходимых для получения регуляторного разрешения, и выйти на мощность 100 млн доз в месяц к концу третьего квартала и 150 млн доз - к концу четвертого.

Напомним, предыдущий министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывал на получение первых партий вакцины Novavax уже в июле-августе.

Украина заказала 10 млн доз этой вакцины у индийского производителя Serum Institute.