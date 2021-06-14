Страны G7 решили стать углеродно нейтральными к 2050 году

Страны G7 решили стать углеродно нейтральными к 2050 году

Лидеры Группы семи договорились на саммите в Великобритании сократить углеродные выбросы до нуля не позднее 2050 года. Об этом сообщила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Лидеры G7 подписывают ключевые совместные обязательства свести выбросы к нулю не позднее 2050 года, чтобы удержать глобальное повышение температуры в пределах 1,5 градуса", — написала она в Twitter.

Тажке лидеры Группы семи решили поэтапно отказаться от угольной энергетики и прекратить ее финансирование.

"Партнеры по G7 договорились постепенно отказаться от угля. Соглашение „семерки“ о прекращении финансирования угольной энергетики в глобальном масштабе — это огромное достижение, которое посылает сильный сигнал всему миру", — написала она.



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