Марсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследований

Марсоход «Настойчивость» (Perseverance) перешёл к новой стадии своей миссии, покинув область посадки. До этого специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США осуществляли проверку работы систем шестиколёсного ровера, а также использовали его для наблюдения за лётными испытаниями марсианского вертолёта «Изобретательность» (Ingenuity).

Марсоход Perseverance / Изображение: NASA

В течение следующих нескольких недель марсоход будет двигаться по направлению к старейшим геологическим образованиям кратера Езеро, чтобы приступить к их исследованию. Ожидается, что NASA в режиме онлайн продемонстрирует возможности новой системы автоматической навигации ровера, а также покажет работу инструмента забора проб марсианской породы.

Стоит отметить, что к моменту завершения проверки всех систем ровера, специалисты NASA уже успели испытать систему генерации кислорода MOXIE и успешно провели серию полётов вертолёта Ingenuity. За время нахождения на поверхности Красной планеты Perseverance передал на Землю более 75 тыс. снимков, а также записал несколько аудиозаписей со звуками разреженной марсианской атмосферы.

Снимок поверхности Марса с 10-метровой высоты, сделанный вертолётом Ingenuity

«Мы оставляем этап ввода марсохода в эксплуатацию, а также место посадки в зеркале заднего вида и отправляемся в путь. В течение следующих нескольких месяцев Perseverance будет исследовать участок дна кратера площадью 4 км?. Именно в этом месте будут собраны первые образцы грунта, предназначенные для доставки на Землю будущей миссией», — сказала Дженнифер Троспер (Jennifer Trosper), менеджер проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Научные цели миссии сводятся к исследованию кратера Езеро для понимания того, как изменялась окружающая среда этого места за время существования планеты. Ровер также попытается отыскать признаки, указывающие на то, что в прошлом на поверхности Марса могли существовать живые микроорганизмы. Ровер будет проводить и другие тесты, которые должны помочь дальнейшему исследованию Красной планеты.



