Китайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести воды

Помимо Boston Dynamics существует немало компаний, занимающихся разработкой четвероногих роботов. Например, китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет работает в этом направлении и в результате создала четвероногого робота Unitree Go1. Стоимость новинки начинается от $2700. Для сравнения, робот Spot от Boston Dynamics стоит $74 500.

Изображение: YouTube

Судя по демонстрационному видео, Unitree Go1 успешно справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды». Конечно, он может использоваться для переноски других предметов, например, смартфона или кошелька, но эти варианты выглядят менее практичными.

Если робот Spot в основном ориентирован на коммерческое использование для выполнения разных работ, то китайская новинка в первую очередь предназначена для простых людей. Unitree заявила о желании сделать четвероногих роботов таким же доступным и популярным продуктом, как смартфоны и беспилотные летательные аппараты.

На сайте производителя представлена только одна версия четвероногого робота, но источник отмечает, что всего существует три модификации. Речь идёт о моделях Go1 Air за $2700, Go1 за $3500 и Go1 Edu за $8500. Независимо от выбранной модели, робопёс весит около 12 кг. Согласно имеющимся данным, модели Go1 и Go1 Edu построены на основе более производительных процессоров и имеют в конструкции дополнительные датчики.

Функции автоматического следования за человеком и уклонения от столкновений с препятствиями поддерживают все три модели, но только старшие версии могут развивать скорость до 17 км/ч. Unitree также не указывает временя автономной работы своего робопса. Разработчики говорят, что Go1 сможет стать «спутником на весь день», но это, вероятно, преувеличение. Тот же Spot от Boston Dynamics способен проработать до 90 минут, после чего отправляется на зарядку.

В целом, выход на рынок робота Go1 от Unitree показывает, что подобные товары быстро превращаются из концептуальных разработок в готовый продукт для конечного потребителя. Вопрос лишь в том, насколько полезными могут быть такие роботы для простых людей. Пока что выглядит не более чем интересная и дорогая игрушка, но кто знает, что они смогут в будущем.



