Китайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести воды

Помимо Boston Dynamics существует немало компаний, занимающихся разработкой четвероногих роботов. Например, китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет работает в этом направлении и в результате создала четвероногого робота Unitree Go1. Стоимость новинки начинается от $2700. Для сравнения, робот Spot от Boston Dynamics стоит $74 500.

Китайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести воды

Изображение: YouTube

Судя по демонстрационному видео, Unitree Go1 успешно справляется с такими задачами, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды». Конечно, он может использоваться для переноски других предметов, например, смартфона или кошелька, но эти варианты выглядят менее практичными.

Если робот Spot в основном ориентирован на коммерческое использование для выполнения разных работ, то китайская новинка в первую очередь предназначена для простых людей. Unitree заявила о желании сделать четвероногих роботов таким же доступным и популярным продуктом, как смартфоны и беспилотные летательные аппараты.

На сайте производителя представлена только одна версия четвероногого робота, но источник отмечает, что всего существует три модификации. Речь идёт о моделях Go1 Air за $2700, Go1 за $3500 и Go1 Edu за $8500. Независимо от выбранной модели, робопёс весит около 12 кг. Согласно имеющимся данным, модели Go1 и Go1 Edu построены на основе более производительных процессоров и имеют в конструкции дополнительные датчики.

Функции автоматического следования за человеком и уклонения от столкновений с препятствиями поддерживают все три модели, но только старшие версии могут развивать скорость до 17 км/ч. Unitree также не указывает временя автономной работы своего робопса. Разработчики говорят, что Go1 сможет стать «спутником на весь день», но это, вероятно, преувеличение. Тот же Spot от Boston Dynamics способен проработать до 90 минут, после чего отправляется на зарядку.

В целом, выход на рынок робота Go1 от Unitree показывает, что подобные товары быстро превращаются из концептуальных разработок в готовый продукт для конечного потребителя. Вопрос лишь в том, насколько полезными могут быть такие роботы для простых людей. Пока что выглядит не более чем интересная и дорогая игрушка, но кто знает, что они смогут в будущем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Коронавирус дал новую мутацию, которая не боится вакциныКоронавирус дал новую мутацию, которая не боится вакцины
Relativity Space анонсировала полностью многоразовую ракету Terran R, напечатанную на 3D-принтереRelativity Space анонсировала полностью многоразовую ракету Terran R, напечатанную на 3D-принтере
Космическая компания из США отправит на Луну один биткоинКосмическая компания из США отправит на Луну один биткоин
Джефф Безос полетит в космос во время первого испытания ракеты New Shepard с людьми на борту
SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-8 и в 87-й раз осуществила успешную посадку первой ступениSpaceX вывела на орбиту спутник SXM-8 и в 87-й раз осуществила успешную посадку первой ступени
Блок рекламы


Похожие новости
Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООНПервый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителяЗапуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителя
Впервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на МарсеВпервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на Марсе
Обычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследованиеОбычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследование
В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"
ВСУ приняли на вооружение винтовку Alligator, которая может уничтожать укрепления и техникуВСУ приняли на вооружение винтовку Alligator, которая может уничтожать укрепления и технику
Украина может провести испытания индийской вакцины от ковида в форме спрея для носа - СтепановУкраина может провести испытания индийской вакцины от ковида в форме спрея для носа - Степанов
Moderna может произвести до 20 миллионов доз вакцины в первом квартале 2021-гоModerna может произвести до 20 миллионов доз вакцины в первом квартале 2021-го
Moderna заявляет, что ее вакцина от ковида может защищать в течение нескольких летModerna заявляет, что ее вакцина от ковида может защищать в течение нескольких лет
Китайский зонд достигнет орбиты Марса в февралеКитайский зонд достигнет орбиты Марса в феврале
Последние новости
Подгружаем последние новости