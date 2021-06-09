Relativity Space анонсировала полностью многоразовую ракету Terran R, напечатанную на 3D-принтере

Через три года принципы освоения космоса могут полностью измениться. Калифорнийский стартап Relativity Space поделился подробной информацией о двухступенчатой ракете многоразового использования Terran R, которую планируется полностью печатать на 3D-принтерах.

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«Terran R является передовым решением в экосистеме ракетных инноваций и дизайна. Полностью многоразовая и полностью напечатанная на 3D-принтере, она хорошо подходит для обслуживания растущих запросов в индустрии создания больших спутниковых группировок, в то же время являясь значительным шагом к выполнению нашей миссии по постройке промышленной базы человечества за пределами Земли», — заявил старший вице-президент компании Зак Данн (Zach Dunn).

Terran R станет второй ракетой Relativity Space и большим шагом вперёд в сравнении с двухступенчатой одноразовой Terran 1, тестовая эксплуатация которой начнётся уже в текущем году. Девять компаний уже подписали контракты на запуски своих спутников в космос с помощью дебютной ракеты стартапа.

Высота Terran 1 составляет 35 м, ширина — 2,3 м, на низкую околоземную орбиту она сможет вывести до 1250 кг полезного груза. Первая ступень оснащена девятью разработанными в компании двигателями Aeon 1, вторая имеет один Aeon, оптимизированный для работы в безвоздушном пространстве.

Двигатели, работающие на метане и кислороде, напечатаны на 3D-принтере, как и остальные части ракеты. Благодаря этому Relativity Space может строить корабли, использующие в 100 раз меньше комплектующих, чем ракеты конкурентов, а время создания одной Terran 1 составляет всего 60 дней.

Первый запуск будущей Terran R запланирован на 2024 год с одной из площадок космодрома на мысе Канаверал. Высота ракеты составит 66 м, ширина — 4,9 м, а максимальная полезная нагрузка — 20 000 кг. Первую ступень оснастят семью двигателями Aeon R — более мощными версиями Aeon 1. Вторая ступень станет использовать тот же вариант Aeon, что и Terran 1.

space.com

Возможности загрузки Terran R должны быть близки к тем, что обеспечивают сейчас частично многоразовые ракеты SpaceX Falcon 9. При этом Relativity Space готова обойти компанию Маска. По задумке разработчиков многоразовыми у ракеты будут и первая, и вторая ступени, а также корпус, защищающий спутники во время полёта.

«Существуют органичная связь между 3D-печатью и возможностью многоразового использования, и это даёт нам беспрецедентное преимущество при разработке наилучших полностью многоразовых ракет», — заявил глава компании Тим Эллис (Tim Ellis). По его словам, одними из главных миссий компании являются организация массовой 3D-печати ракет и создание промышленной базы на Марсе. В будущем на Красной планете будут действовать тысячи компаний, а печать комплектующих является неизбежным решением для марсианских условий.

Хотя официально проект Terran R представили только теперь, его существование не было секретом — ещё в феврале появилась первая информация о ракете и её роли в освоении космоса. Представитель компании также заявил, что Relativity Space получит от инвесторов 650 миллионов долларов, благодаря чему сможет ускорить реализацию проекта. 500 миллионов она уже получила с ноября прошлого года.



