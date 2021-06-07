Джефф Безос полетит в космос во время первого испытания ракеты New Shepard с людьми на борту

Самый богатый человек Америки окажется в космосе раньше Маска или Брэнсона.

Американский мультимиллиардер Джефф Безос станет первым пассажиром ракеты New Shepard, которую разработала его космическая компания Blue Origin. Вместе с ним в космос полетит его младший брат Марк Безос.

"С пяти лет я мечтал путешествовать в космосе. 20 в июля я совершу это путешествие вместе со своим братом. Самое большое приключение с лучшим другом", - сообщил Безос в инстаграме.

Компания Blue Origin до сих пор осуществила полтора десятка испытаний ракеты New Shepard, но ни разу в капсуле ракеты не было людей. Первый запуск ракеты с людьми на борту был запланирован на 20 июля.

Ракета New Shepard предназначена для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы. Во время полета ступень с пассажирской капсулой поднимается на высоту в несколько десятков километров, после чего кабина с людьми отделяется и ненадолго пересекает линию Кармана - условную границу космоса на высоте 100 километров.

Первый запуск New Shepard состоялся в 2015 году. После этого компания провела еще более десяти испытаний, но так и не запустила в космос людей, хотя обещала сделать это еще в 2017 году.

Основной конкурент Blue Origin по суборбитальному космическому туризму - компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Она использует другой подход: туристы размещаются в космоплане, который поднимается с помощью самолета-носителя на высоту 15 километров, а затем отделяется от него, включая реактивный двигатель, и приближается к линии Кармана.

В конце мая Virgin Galactic успешно провела летные испытания самолета-носителя с космическим кораблем VSS Unity, на борту которого были два астронавта.

Перед началом коммерческих запусков компания планирует выполнить еще несколько тестовых запусков.