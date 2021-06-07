SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-8 и в 87-й раз осуществила успешную посадку первой ступени

Частная аэрокосмическая компания SpaceX осуществила успешных запуск ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которой на орбиту Земли был выведен спутник связи SXM-8 радиовещательной компании Sirius XM. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты в очередной раз успешно села на плавучую платформу в Атлантическом океане.

SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-8 и в 87-й раз осуществила успешную посадку первой ступени

Изображение: Space.com

Пуск ракеты состоялся 6 июня в 00:26 по времени Восточного побережья США с площадки космодрома на мысе Канаверал. Для SpaceX этот пуск стал уже 18-м в этом году. Примерно через девять минут после старта первая ступень ракеты -носителя успешно села на специальную плавучую платформу под названием «Просто прочтите инструкции» (Just Read The Instructions).

Отметим, что SpaceX в рамках реализации данной миссии осуществила успешную посадку первой ступени в 87-й раз. Кроме того, SpaceX осуществила второй пуск за три дня с мыса Канаверал. В четверг в космическое пространство отправился корабль Dragon, на борту которого находилось несколько тонн груза для экипажа Международной космической станции. В субботу этот корабль успешно состыковался с орбитальной станцией.

SpaceX вывела на орбиту спутник SXM-8 и в 87-й раз осуществила успешную посадку первой ступени

Спутник связи SXM-8 / Изображение: Space.com

Что касается нынешнего пуска, то Falcon 9 вывела на орбиту спутник SXM-8 массой 7 тонн. Он будет использоваться для трансляции спутникового радио клиентам компании Sirius XM в США, Канаде и странах Карибского бассейна. Это уже второй массивный спутник SXM, который выводится на орбиту SpaceX. Предыдущий 7-тонный аппарат SXM-7 была запущен в космос в декабре прошлого года.

Спутник SXM-7 так и не был введён в эксплуатацию, и компания уже объявила его потерянным, а также получила $225 млн страховой компенсации, покрывающей запуск и первый год работы аппарата. Согласно имеющимся данным, Sirius XM намерена построить и вывести на орбиту ещё один такой же спутник, который должен стать заменой SXM-7.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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