Коронавирус дал новую мутацию, которая не боится вакцины

Коронавирус преподнес человечеству очередной "сюрприз": у заболевания появился новый штамм, который не боится вакцины.

Тревожная весть пришла из многострадальной Индии. Именно тамошние медики выявили этот удручающий новый факт. Причем, если бы речь шла об одном-двух случаях, то это можно было бы списать на неэффективность вакцины. Однако заболевание вакцинированных людей выявлено уже в 63 случаях. При этом 36 пациентов из этих 63 уже успели получить по две дозы вакцины, то есть пройти полный курс вакцинации, а остальные 27 получили по одной дозе.

Причем заболевшие люди прививались двумя разными видами вакцин. Десять пациентов были привиты Covishield, а 53 получили препарат Covaxin.

Об этом говорится в отчете специалистов Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

Медики также отмечают в своем отчете, что среди заболевших вакцинированных пациентов были люди обоих полов: 41 мужчина и 22 женщины. Средний возраст этих людей колеблется в большом диапазоне: от 21 года до 92 лет. То есть, нельзя выделить зависимость заболеваемости от возраста, пола или еще каких-либо обобщающих факторов.

"Ни у одного из пациентов не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы служить предрасполагающим фактором для прорывных инфекций", - уточнили медики.

Единственная характерная черта: штамм коронавируса, выявленный у заболевших вакцинированных людей, принадлежат к линии B.1.617 SARS-CoV-2, которая включает в себя три штамма. То есть, можно сделать вывод, что коронавирус мутировал в один или два-три штамма, которые уже не боятся вакцин.