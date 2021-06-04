NASA отправит на Венеру две роботизированных миссии, чтобы узнать, почему планета "стала похожей на ад"

Планету называют "злым близнецом Земли", указывая на теорию, что она когда-то была пригодной для жизни.

Аэрокосмическое агентство США NASA в 2029 и 2030 годах отправит на Венеру две роботизированных миссии DAVINCI+ и VERITAS, которые будут собирать данные об атмосфере и составе поверхности планеты, чтобы исследовать "затерянный мир, когда-то пригодный для жизни".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Эти две миссии NASA станут первыми за 30 лет, которые направятся к ближайшей к Земле планете.

"NASA рассматривало возможности роботизированных исследовательских миссий на Луну или Нептун, но остановилось на Венере... Эти две сестринских миссии имеют целью понять, как Венера стала похожим на ад миром, где на поверхности плавится свинец", - рассказал администратор НАСА Билл Нельсон.

Отметим, что температура на поверхности Венеры может достигать 500 градусов по Цельсию, а в сама планета окутана облаками серной кислоты. Венеру называют "злым близнецом Земли", указывая на теорию, что планета когда-то была пригодной для жизни.

"Венера ближе к Солнцу. Теперь она парник, но раньше все могло быть иначе", - рассказал глава программы NASA Discovery Томас Вагнер.

Он отметил, что планета находится в зоне Златовласки, то есть на таком расстоянии от Солнца, где теоретически возможна жизнь.

В прошлом году исследователи из США и Великобритании нашли в атмосфере Венеры вещество фосфин, которое может иметь биологическое происхождение.

В 2017 году нашли семь планет, похожих на Землю, в одной системе. Три из них находятся в потенциально обитаемой зоне.