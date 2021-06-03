SpaceX и Axiom Space договорились о запуске трёх частных пилотируемых миссий на МКС

Космический стартап Axiom Space подписал соглашение с аэрокосмической компанией SpaceX, в рамках которого планируется реализация трёх пилотируемых миссий с использованием кораблей Crew Dragon. Хотя подробности договора не разглашаются, эта сделка является одной из самых крупных в быстрорастущей индустрии частных космических полётов, которая сделает более напряжённым график работы Международной космической станции в следующие несколько лет.

Пристыкованный к МКС корабль Crew Dragon / Фото: NASA

Согласно имеющимся данным, эти три миссии будут реализованы с интервалом примерно в шесть месяцев после того, как в рамках предыдущего соглашения с Axiom компания SpaceX отправит на МКС миссию Ax-1. В её рамках с помощью корабля Crew Dragon отправит в космос «полностью гражданский» экипаж, который проведёт на орбитальной станции восемь дней.

Вторую миссию Ax-2 возглавит бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Пегги Уитсон (Peggy Whitson). Составы экипажей Ax-3 и Ax-4 ещё не были объявлены, но известно, что все запланированные на данный момент миссии в рамках партнёрства SpaceX и Axiom будут проходить по одному сценарию. Подробности пока что не сообщаются.

Axiom и SpaceX не раскрывают стоимость новой сделки, работа над которой велась последние несколько месяцев. Сроки пусков и длительность миссий будет утверждаться NASA, а также группой международных партнёров американского агентства по МКС. Цели, конечно же, также держатся в секрете.

«Наступает новая эра пилотируемых космических полётов. Растущее партнёрство между Axiom и SpaceX даёт новые возможности для [отправления] большего числа людей в космос на пути к тому, чтобы человечество покорило другие планеты», — заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).



