ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного применения

Такое решение позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок.

ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного применения
Фото: qha.com.ua

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"1 июня 2021 года ВОЗ одобрила вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения. ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества", - написал Ляшко.

Он отметил, что одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок.

Напомним, что 30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривень. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины. Делать прививки китайской вакциной в Украине начали с 13 апреля.

Ранее эффективность вакцины от коронавируса компании Sinovac вызвала сомнение из-за разных данных во время клинических исследований. Однако в реальных условиях препарат показывает себя очень хорошо.

Вакциной CoronaVac в Украине прививают лиц возрастной категории "65+", маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дия".

Кроме вакцины от коронавируса компании Sinovac в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

В конце мая в Киеве, Одессе и Львове заработали первые пилотные центры массовой вакцинации против COVID-19. За первые два дня там было привито 4849 человек.

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