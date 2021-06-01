SpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 году

SpaceX занялась строительство своего первого плавучего космодром и планирует начать с него запусти уже в 2022 году. Об этом в Twitter рассказал основатель компании Илон Маск (Elon Musk). Космодром будет сделан на базе переоборудованной нефтяной вышки.

SpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 году

CleanTechnica

Космическая компания приобрела две бывших нефтяных вышки в начале 2021 года. Они получили название Деймос и Фобос в честь двух лун Марса. SpaceX планирует переоборудовать их обе под плавучие пусковые и посадочные платформы для грядущих многоразовых ракет Starship. Названия платформ прямо отсылают к тому, что они будут использоваться для пусков указанных кораблей на Марс.

Однако будет у них и более приземлённое применение: согласно плану инженеров, эти платформы будут выполнять роль ключевых узлов в сети точек, предназначенных для гиперзвуковых путешествий, анонсированных ранее. Например, с их помощью можно будет за 30 минут добраться из Пекина в Нью-Йорк.

Напомним, что в начале мая SpaceX успешно произвела тестовый запуск Starship SN15. Ракета не только успешно взлетела, но и приземлилась. Сейчас компания готовится совершить тестовый полёт корабля из Техаса на Гавайи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООНПервый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
Недостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффитиНедостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити
Lockheed Martin и General Motors разработают для NASA лунный электромобильLockheed Martin и General Motors разработают для NASA лунный электромобиль
В честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планетуВ честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету
Учёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антеннУчёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антенн
Блок рекламы


Похожие новости
Гринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвоеГринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвое
Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООНПервый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
SpaceX запланировала тестовый полёт космического корабля Starship из Техаса на ГавайиSpaceX запланировала тестовый полёт космического корабля Starship из Техаса на Гавайи
NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКСNASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС
Глава Госкосмоса заявил, что Украина собирается построить собственный космодромГлава Госкосмоса заявил, что Украина собирается построить собственный космодром
SpaceX реализует лунную миссию, оплаченную криптовалютой DogecoinSpaceX реализует лунную миссию, оплаченную криптовалютой Dogecoin
Расширению космической базы SpaceX в Бока-Чика помешали местные жители. Компромисс пока не найденРасширению космической базы SpaceX в Бока-Чика помешали местные жители. Компромисс пока не найден
Blue Origin впервые запустит в космос людей на своей ракете 20 июля. Одно из мест будет продано на аукционе
NASA приостановило контракт со SpaceX на постройку лунного посадочного модуля из-за жалоб конкурентовNASA приостановило контракт со SpaceX на постройку лунного посадочного модуля из-за жалоб конкурентов
SpaceX отправила к МКС корабль с четырьмя астронавтамиSpaceX отправила к МКС корабль с четырьмя астронавтами
Последние новости
Подгружаем последние новости