SpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 году

SpaceX занялась строительство своего первого плавучего космодром и планирует начать с него запусти уже в 2022 году. Об этом в Twitter рассказал основатель компании Илон Маск (Elon Musk). Космодром будет сделан на базе переоборудованной нефтяной вышки.

CleanTechnica

Космическая компания приобрела две бывших нефтяных вышки в начале 2021 года. Они получили название Деймос и Фобос в честь двух лун Марса. SpaceX планирует переоборудовать их обе под плавучие пусковые и посадочные платформы для грядущих многоразовых ракет Starship. Названия платформ прямо отсылают к тому, что они будут использоваться для пусков указанных кораблей на Марс.

Однако будет у них и более приземлённое применение: согласно плану инженеров, эти платформы будут выполнять роль ключевых узлов в сети точек, предназначенных для гиперзвуковых путешествий, анонсированных ранее. Например, с их помощью можно будет за 30 минут добраться из Пекина в Нью-Йорк.

Напомним, что в начале мая SpaceX успешно произвела тестовый запуск Starship SN15. Ракета не только успешно взлетела, но и приземлилась. Сейчас компания готовится совершить тестовый полёт корабля из Техаса на Гавайи.



