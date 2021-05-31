КБ "Южное" заключило контракт по выводу на орбиту украинского спутника "Сич"

Спутник планируется запустить ракетой компании Илона Маска SpaceX.

Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля заключило контракт с европейской компанией ISILaunch (Нидерланды) по выводу на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Украинский спутник "Січ-2-30"
Фото: facebook.com/oleguruskyi
Украинский спутник "Січ-2-30"

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILaunch имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которым уполномочено на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - написал он в Facebook.

По словам Уруского, уже осуществлен авансовый платеж.

"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв - январь 2022-го). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины, и задание президента Украины Владимира Зеленского будет выполнено", - написал вице-премьер.

Он также отметил, что сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску "Сич-2-30" и подготовки наземного сегмента.

Напомним, что создание космической системы "Сич-2-1" было предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

Работы по созданию спутника ведутся с 2013 года.

В апреле Кабмин определил источник финансирования запуска спутника "Сич". Деньги возьмут из остатка от проекту "Циклон-4".

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