В честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету

Так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летия со дня рождения известного украинского ученого.

Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем выдающегося украинского физика Ивана Пулюя.

Об этом сообщил в Facebook ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Василий Шендеровский.

"Этого момента ученые, коллектив Тернопольского Национального Технического Университета Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN (рабочая группа по вопросам номенклатуры небесных тел) Vol.1, # 1, 2021, May 14, p.24", - написал Шендеровский.

По его словам, так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летия со дня рождения известного украинского ученого Ивана Пулюя.

Иван Пулюй - украинский физик и электротехник, изобретатель, публицист и переводчик. Один из первооткрывателей радиоактивного излучения.

Работал в области молекулярной физики, электротехники, исследовал электрические разряды в газах, свойства и природу рентгеновских лучей задолго до В. Рентгена. В 1882 году изобрел фосфоресцентную лампу, предшественницу рентгеновской.

Владел более чем 10 языками. Перевел учебники по геометрии и физике для украинских гимназий, молитвенник на украинский язык. Вместе с Пантелеймоном Кулишом и Иваном Нечуй-Левицким перевел на украинский язык Библию, разрабатывал основы концепции национального образования, работал над словарем украинской технической терминологии.

Автор около 50 научных и научно-популярных работ.