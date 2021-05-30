В честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету

Так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летия со дня рождения известного украинского ученого.

В честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету
Іван Пулюй

Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем выдающегося украинского физика Ивана Пулюя.

Об этом сообщил в Facebook ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Василий Шендеровский.

"Этого момента ученые, коллектив Тернопольского Национального Технического Университета Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj = 2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN (рабочая группа по вопросам номенклатуры небесных тел) Vol.1, # 1, 2021, May 14, p.24", - написал Шендеровский.

По его словам, так реализовался один из пунктов мероприятий по чествованию 175-летия со дня рождения известного украинского ученого Ивана Пулюя.

Иван Пулюй - украинский физик и электротехник, изобретатель, публицист и переводчик. Один из первооткрывателей радиоактивного излучения.

Работал в области молекулярной физики, электротехники, исследовал электрические разряды в газах, свойства и природу рентгеновских лучей задолго до В. Рентгена. В 1882 году изобрел фосфоресцентную лампу, предшественницу рентгеновской.

Владел более чем 10 языками. Перевел учебники по геометрии и физике для украинских гимназий, молитвенник на украинский язык. Вместе с Пантелеймоном Кулишом и Иваном Нечуй-Левицким перевел на украинский язык Библию, разрабатывал основы концепции национального образования, работал над словарем украинской технической терминологии.

Автор около 50 научных и научно-популярных работ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Плавучие ветряные электростанции расширят горизонты добычи альтернативной энергииПлавучие ветряные электростанции расширят горизонты добычи альтернативной энергии
Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООНПервый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
Недостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффитиНедостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити
Майнинг криптовалют можно использовать даже для обогрева домаМайнинг криптовалют можно использовать даже для обогрева дома
Lockheed Martin и General Motors разработают для NASA лунный электромобильLockheed Martin и General Motors разработают для NASA лунный электромобиль
Блок рекламы


Похожие новости
В ВОЗ назвали количество рабочих часов в неделю, которое несет угрозу для здоровьяВ ВОЗ назвали количество рабочих часов в неделю, которое несет угрозу для здоровья
Эксперты Всемирного конгресса вакцин назвали лучшую вакцину от коронавирусаЭксперты Всемирного конгресса вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
Космическая компания Firefly Aerospace украинского миллионера максимально приблизилась к запуску сверхлёгкой ракеты AlphaКосмическая компания Firefly Aerospace украинского миллионера максимально приблизилась к запуску сверхлёгкой ракеты Alpha
В честь премьера Новой Зеландии назвали новый вид кузнечикаВ честь премьера Новой Зеландии назвали новый вид кузнечика
Ученые назвали новые нормы артериального давления для женщинУченые назвали новые нормы артериального давления для женщин
NASA показало, что ждёт марсоход «Настойчивость» при посадке на Красную планету 18 февраляNASA показало, что ждёт марсоход «Настойчивость» при посадке на Красную планету 18 февраля
Астрономы нашли во Вселенной новую двойную планетуАстрономы нашли во Вселенной новую двойную планету
Руководство Киевского политеха заявляет о планах реставрации панно известного украинского художника на одном из корпусов вузаРуководство Киевского политеха заявляет о планах реставрации панно известного украинского художника на одном из корпусов вуза
В декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со СредневековьяВ декабре Юпитер и Сатурн «сольются» в двойную планету впервые со Средневековья
Астрономы открыли новую планету благодаря радиосигналуАстрономы открыли новую планету благодаря радиосигналу
Последние новости
Подгружаем последние новости