Китай отправил на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-2» с грузом для будущей космической станции

Управление программы пилотируемых космических полётов КНР (CMS) сообщило об успешном запуске в субботу, 29 мая, космического грузовика «Тяньчжоу-2», который доставит 6,64 т груза для основного модуля «Тяньхэ» строящейся космической станции.

Китай отправил на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-2» с грузом для будущей космической станции

China Manned Space Engineering Office

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7», которая вывела на орбиту «Тяньчжоу-2», был осуществлён в 20:55 по местному времени (15:55 мск) с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань на юге Китая.

Как сообщает CMS, «Тяньчжоу-2» достиг заданной точки орбиты через 604 секунды после старта, и в настоящее время успешно раскрыл солнечные панели. Помимо груза, на борту космического корабля находится 1,95 т топлива. В ближайшее время корабль пристыкуется к 22,5-тонному основному модулю будущей китайской космической станции, который был запущен на низкую околоземную орбиту 29 апреля.

Китай отправил на орбиту космический корабль «Тяньчжоу-2» с грузом для будущей космической станции

CASC

Доставка груза и топлива выполняется в рамках подготовки к прибытию на «Тяньхэ» первой команды космонавтов. Согласно планам Китая, миссия «Шэньчжоу-12» в составе трёх космонавтов будет отправлена на «Тяньхэ» в следующем месяце.

Для завершения строительства первой китайской космической станции, состоящей из трёх модулей весом 66 т, потребуется 11 запусков ракет. Китай планирует завершить сборку космической станции к концу 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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