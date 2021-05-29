Гринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвое

Международная неправительственная экологическая организация Гринпис опубликовала доклад Greenpeace East Asia, содержащий прогноз, согласно которому китайские центры обработки данных не только не сократят потребление энергии к 2035 году, а увеличат его в четыре раза. При этом выбросы вырастут вдвое.

Гринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвое

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Согласно исследованию Greenpeace East Asia, потребление электроэнергии в результате цифровизации Китая в период с 2020 по 2035 год вырастет примерно на 289 %. Это приведёт к значительным выбросам углерода, так как 61 % нынешней выработки электроэнергии в стране приходится на уголь. Вместе с тем власти Китая наметили план по декарбонизации к 2060 году, согласно которому пик выбросов приходится на 2030 год. Одним словом, выбросы от деятельности индустрии центров обработки данных будут расти ещё достаточно долго.

В вышедшем в апреле ежегодном выпуске доклада Гринпис «Clean Cloud» (Чистое облако) его авторы подвергли критике китайских операторов облачных вычислений и центров обработки данных за их пристрастие к угольной энергетике и отсутствие желания наращивать поставки электроэнергии из возобновляемых источников энергии. В отличие от своих западных коллег, лишь одна китайская компания (Chindata) пообещала достичь углеродной нейтральности, в то время как другие китайские облачные компании, с кем общались активисты Гринпис, в настоящее время мало используют возобновляемые источники энергии: только две сообщили об использовании более 3 % возобновляемой энергии.

Гринпис: китайские дата-центры увеличат к 2035 году использование электроэнергии в четыре раза и нарастят выбросы вдвое

В докладе Greenpeace East Asia говорится, что выбросы углерода в китайской интернет-индустрии будут продолжать расти, по крайней мере, до 2035 года, значительно отставая от ожидаемого пика выбросов в Китае в 2030 году, что усложняет выполнение обязательств страны по обеспечению углеродной нейтральности. В 2035 году цифровая инфраструктура Китая будет выделять 310 млн тонн углерода, что более чем в три раза превышает общие выбросы углерода одной провинции Гуанчжоу в 2019 году.

В таких отраслях, как производство стали и цемента, пик выбросов ожидается ещё раньше — в 2025 году. Учитывая, что в этих секторах производится обработка сырья, при которой напрямую выделяется углерод, это достижение должно заставить китайские цифровые компании более активно наращивать использование «зелёной» энергии.

В Китае активно развивают 5G-сети, и их энергопотребление в стране вырастет примерно в пять раз к 2035 году до 297 млрд кВт·ч, что примерно равно общему потреблению электроэнергии в провинции Сычуань в 2020 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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