Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН

Мир неумолимо приближается к критическим значениям температуры.

Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
Фото: Андрей Слезенко

Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что один год из ближайших лет будет аномально жарким. Он почти наверняка побьет рекорд 2016 года и, возможно, превысит на 1,5°C значение доиндустриального периода.

Об этом говорится в обновленном бюллетене по глобальному климату на период от года до десяти лет, подготовленном метеобюро Великобритании (ведущий прогнозный центр ВМО).

Существует 90% -ная вероятность того, что хотя бы один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым в истории и вытеснит 2016 с первого места.

Вероятность того, что он будет аномально жарким, с превышением температуры доиндустриального периода (1850-1900 гг.) на 1,5°C, оценивается в 40% (as likely as not).

Среднегодовая глобальная температура в течение пятилетки почти точно будет на 1°C выше доиндустриальных уровней, но вряд ли выше 1,5°C. Теплее, чем в недавнем прошлом (1981-2010 гг), будет по всему миру, кроме определенных районов Северной Атлантики и южных морей.

"Исследование с высоким уровнем научной достоверности свидетельствует о том, что мы ощутимо и неумолимо приближаемся к порогу цели Парижского соглашения по изменению климата. Это еще один тревожный сигнал о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродистой нейтральности , - говорится в заявлении генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.

Он подчеркнул, что такое повышение температуры означает ускоренное таяние льда, повышение уровня моря, увеличение количества тепловых волн и других экстремальных погодных явлений и тому подобное.

Напомним, что в 2016 году средняя температура была на 1,1°C выше значений доиндустриального периода.

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