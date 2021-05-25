Плавучие ветряные электростанции расширят горизонты добычи альтернативной энергии

Сегодня компания General Electric поделилась некоторыми новыми деталями концепции плавучих ветряных электростанций. Она надеется решить ключевые проблемы этого типа источников энергии с помощью передовых средств управления турбинами, которые она разрабатывает совместно с Glosten, которая в начале этого года анонсировали самую высокую в мире ветряную электростанцию, пусть и стационарную.

Плавучие ветряные электростанции расширят горизонты добычи альтернативной энергии

theverge.com

GE получила $3 миллиона от Министерства энергетики США в поддержку двухлетнего проекта, который стартовал в прошлом году. Если компания с помощью моделирования и симуляции сможет доказать работоспособность своего изобретения плавучего ветряка, она сможет вместе с партнёрами приступить к созданию прототипа. Сегодня GE раскрыла некоторые подробности о своей плавучей ветряной электростанции. Главная трудность в реализации проекта состоит в том, чтобы не позволить ветряной турбине опрокидываться.

Плавучие ветряные электростанции расширят горизонты добычи альтернативной энергии

theverge.com

На данном этапе компания работает над объединением 12-МВт турбины и плавучей платформы с автоматизированными средствами управления. Если эти меры будут успешными, плавучая электростанция сможет автоматически стабилизировать себя, не опрокидываясь даже в сильный шторм. Учитывая высокую мощность и компактную платформу, плавучая электростанция нового типа сможет стать более экономически выгодной, чем существующие стационарные образцы.

Чтобы решить проблему, GE планирует уменьшить массу платформы для новой станции на треть, по сравнению с существующими конструкциями, что приведёт к заметному сокращению затрат энергии. Компания использует так называемую «платформу с натяжными опорами», которая будет крепиться к морскому дну посредством регулируемых тросов. Новая технология сможет анализировать волны и порывы ветра в реальном времени и регулировать длину тросов, чтобы обеспечить плавность передвижения платформы по волнам. Стоит отметить, что полноразмерные ветряные электростанции ещё никогда не монтировались на платформах такого типа.

Специалисты отмечают, что плавучие ветряные электростанции существенно превосходят жёстко прикреплённые к морскому дну ветряки. К тому же, они могут располагаться гораздо дальше от берега, не влияют на рельеф дна и не мешают рыболувству, а также не нарушают привычный образ жизни морских птиц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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