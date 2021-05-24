Полет в космос. Место в космическом корабле Безоса будет стоить $2,2 миллиона

Более 5,2 тыс. претендентов из 136 стран конкурируют за право принять участие в полете в космос, который запланирован на 20 июля 2021 ракетой New Shepard Blue Origin. Об этом пишет Investory со ссылкой на Bloomberg.

Полет в космос. Место в космическом корабле Безоса будет стоить $2,2 миллиона
Фото:nikvesti.com

«Дорогое удовольствие»

Максимальная стоимость участия в начале составила $1,4 млн, но стоимость полета резко выросла до $2,2 млн, когда компания Джеффа Безоса Blue Origin начала размещать ставки на своем вебсайте перед проведением окончательного аукциона 12 июня для определения победителя.

После ряда испытательных полетов и запусков капсул производителя ракет, который также пытается внести свой вклад в развитие космического туризма, он 5 мая сделал заявление о том, что собрал достаточно данных и будет готов к эксплуатации на своей стартовой площадке в Западном Техасе.

Полет туристов на около-орбитальное пространство продлится примерно 11 мин на расстоянии более 100 км (62 мили).

В Blue Origin не сообщили, сколько всего людей примет участие в первом полете в космос, и будут ли они ее сотрудниками или частными клиентами.

Куда пойдут средства

Вырученные от аукциона деньги будут переведены в фонд Club for the Future. Его основная цель — привлечь молодых людей к науке, особенно в направление жизнедеятельности в космосе.

Blue Origin хочет стать первой компанией, которая откроет рынок космического туризма. На ее счету 15 испытаний и 16 посадок на стартовой площадке, которая находится в Техасе.

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