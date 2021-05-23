NASA опубликовало снимок марсохода Curiosity на горе Мон-Мерка

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США опубликовало новый снимок марсохода Curiosity, который уже несколько лет занимается исследованием Красной планеты. На нём запечатлён марсоход, находящийся на скалистом образовании Мон-Мерка.

Изображение: Slash Gear

Аэрофотоснимок сделан орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter с высоты около 270 км 18 апреля 2021 года с помощью инструмента High Resolution imaging Science Experiment. Марсоход отчётливо виден на фото, несмотря на столь внушительное расстояние, отделявшее его от MRO.

Curiosity поднимается на гору Шарп, которая является центральной вершиной кратера Гейла, с 2014 года. Миссия аппарата заключается в поиске признаков существования в прошлом микроорганизмов на Марсе. Покорять скалистое образование Мон-Мерка марсоход начал в марте этого года. За первые два года нахождения Curiosity на Марсе удалось подтвердить, что кратер Гейла в далёком прошлом был озером и содержал химические элементы, делавшие его пригодным для жизни.

Curiosity также обнаружил частицы органического материала за время нахождения на Марсе и занимался поиском источников выброса метана в марсианскую атмосферу. Специалисты NASA ожидают, что он продолжит оставаться источником ценной информации. Предполагается, что холмы за Мон-Мерку окажутся богаты сульфатами и Curiosity сможет их подробно исследовать.

Стоит отметить, что США больше не является единственной страной мира, в распоряжении которой есть действующий марсоход. Ранее в этом месяце на планету был успешно доставлен китайский марсоход, который уже в скором времени приступит к исследованиям.



