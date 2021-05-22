DeepMind проиграла битву с Google за независимость — IT-гигант хочет окупить свои инвестиции в компанию

Переговоры о независимости одного из крупнейших исследователей искусственного интеллекта DeepMind от материнской компании Google завершились ничем. Корпорация отклонила просьбу дочерней компании о большей автономности и признании её некоммерческой структурой. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

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Как пишет журналист Парми Олсон (Parmy Olson), переговоры между сторонами завершились в прошлом месяце. DeepMind предлагала юридически сделать структуру компании похожей на некоммерческую организацию. Она аргументировала инициативу тем, что искусственный интеллект не должен контролироваться одним юридическим лицом. Представители Google не согласились с этим утверждением, заявив, что это не имеет смысла, учитывая сколько средств было вложено в DeepMind.

Всё дело в том, что Google публично утверждает, что её будущее — за искусственным интеллектом. IT-гигант владеет DeepMind с 2014 года и покрывает её многомиллионные убытки. Согласно отчётам за 2019 год, убыточность компании достигла около $660 миллионов. Взамен требуют монетизации и коммерциализации деятельности исследователей. Это привело к запуску проектов по улучшению времени автономной работы Android и снижения энергопотребления в центрах обработки данных Google .

Как отмечает Олсон, ещё одним предметом противостояния стало обещание Google создать этический совет, который будет отвечать за честное применение ИИ, однако точные параметры отбора в этот совет не уточнялись. Журналист подчёркивает, что дальнейшая работа DeepMind будет контролироваться советом по анализу передовых технологий (Advanced Technology Review Council), который в основном состоит из топ-менеджеров Google .



