Во Львове открылся симуляционный центр для обучения студентов-медиков

Он позволит студентам и интернам отрабатывать медицинские навыки на специальных симуляционных куклах и кабинетах.

Фото: пресс-центр проекта ‘Развитие медицинского образования’

Во Львове открыли центр медицинских симуляций на базе Львовской медицинской академии им. Андрея Крупинского. Центр создан в рамках сотрудничества украино-швейцарского проекта "Развитие медицинского образования" с местными властями.

Центр симуляций позволит студентам и интернам Львовской медицинской академии отрабатывать медицинские навыки на специальных симуляционных куклах и кабинетах - в условиях, максимально приближенных к работе с реальными пациентами, говорится в пресс-релизе проекта.

На базе центра врачи и медсестры как отдельно, так и в команде смогут совершенствовать свои навыки.

"Современное медицинское образование сегодня невозможно представить без технологий медицинской симуляции, которая стремительно развивается в последние годы, и где студенты в условиях, максимально приближенных к клиническим реалиям, могут приобретать необходимые профессиональные компетенции. В частности, благодаря сотрудничеству с украино-швейцарским проектом «Развитие медицинского образования» удалось сделать значительный шаг вперед в создании центра медицинской симуляции, кардинально обновить учебное оборудование и методологическое обеспечение", - заявил ректор Львовской медицинской академии им. Андрея Крупинского Юрий Кривко.

Инвестиции в центр составили ориентировочно 3,8 млн грн, из которых примерно 3 млн грн были инвестированы Правительством Швейцарии через украино-швейцарский проект "Развитие медицинского образования" в Лабораторию клинических навыков для семейного врача и медсестры во Львове.

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Лаборатории клинических навыков состоят из трех симуляционных комнат.

  • 1 комната: для отработки медицинских навыков, которая включает камеры, микрофоны, а также медицинское оборудование и искусственные руки, ноги, ягодицы, которые могут быть подключены к компьютеру.
  • 2 комната: откуда инструктор и преподаватель дают инструкции - управляют учебным процессом.
  • 3 комната: где студенты с преподавателем просматривают записанное видео - как они выполняли манипуляции, обнаруживают ошибки и подчеркивают удачные манипуляции.

"Правительство Швейцарии через украино-швейцарский проект «Развитие медицинского образования» с 2019 года инвестирует в развитие медицинского образования в Украине. Наша цель - качественная и современная медицинская помощь на первичном звене, что возможно из-за усиления образования в Украине. Проект инвестирует около 15 млн грн в шесть симуляционных центров. Кроме того, ставит своей целью не только закупку оборудования и ремонт помещений, но и лучшие навыки преподавателей, IT, ресурсы, как то литературу, знание английского языка - то, что и формирует качественное образование в медицинских вузах Украины", - говорит руководитель проекта Татьяна Степурко.

Похожие симуляционные центры откроются еще в пяти пилотных учреждениях высшего медицинского образования: Ровенской медицинской академии, Тернопольском национальном медицинском университете, в Черновцах в Буковинском государственном медицинском университете, в Житомирском медицинском институте и в Харьковском национальном медицинском университете.

Украино-швейцарский проект "Развитие медицинского образования" уделяет большое внимание усилению образования врача общей практики в Украине.

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

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