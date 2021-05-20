Virgin Galactic назначила на субботу тестовый полёт космического корабля SpaceShipTwo — акции компании подскочили на четверть

Стоимость ценных бумаг Virgin Galactic подскочила более чем на 20 % на сегодняшних торгах. Это случилось после того, как космическая компания объявила дату проведения следующего тестового полёта корабля SpaceShipTwo (VSS Unity). Первый полёт космического корабля после неудачного запуска в декабре прошлого года состоится уже в ближайшую субботу, 22 мая.

Изображение: Virgin Galactic

Согласно имеющимся данным, инженеры Virgin Galactic завершили техническое обслуживание самолёта-носителя WhiteKnightTwo (VMS Eve), который используется для запуска корабля VSS Unity. Необходимость технического обслуживания и стала причиной, по которой компания была вынуждена перенести дату очередного тестового полёта.

На фоне новости о предстоящем старте акции Virgin Galactic подскочили в цене почти на 25 % в начале торгов, но в более длительной перспективе их стоимость несколько снизилась. На момент написания этой статьи акции компании торговались на уровне $19,35 за одну ценную бумагу, тогда как до открытия торгов одна акция Virgin Galactic стоила $17,27.

Компания продолжает работать над завершением серии испытательных полётов своего космического корабля. Впереди у Virgin Galactic ещё четыре тестовых полёта, после чего компания сможет начать коммерческую деятельность, в рамках которой будут предоставляться услуги космического туризма. Последний тестовый полёт VSS Unity состоялся в декабре прошлого года и закончился неудачей из-за неисправности двигателя. Изначально повторные испытания должны были пройти в феврале этого года, но компания приняла решение о их переносе, чтобы лучше подготовиться и свести к минимуму вероятность повторного возникновения проблем.



