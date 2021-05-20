Virgin Galactic назначила на субботу тестовый полёт космического корабля SpaceShipTwo — акции компании подскочили на четверть

Стоимость ценных бумаг Virgin Galactic подскочила более чем на 20 % на сегодняшних торгах. Это случилось после того, как космическая компания объявила дату проведения следующего тестового полёта корабля SpaceShipTwo (VSS Unity). Первый полёт космического корабля после неудачного запуска в декабре прошлого года состоится уже в ближайшую субботу, 22 мая.

Virgin Galactic назначила на субботу тестовый полёт космического корабля SpaceShipTwo — акции компании подскочили на четверть

Изображение: Virgin Galactic

Согласно имеющимся данным, инженеры Virgin Galactic завершили техническое обслуживание самолёта-носителя WhiteKnightTwo (VMS Eve), который используется для запуска корабля VSS Unity. Необходимость технического обслуживания и стала причиной, по которой компания была вынуждена перенести дату очередного тестового полёта.

На фоне новости о предстоящем старте акции Virgin Galactic подскочили в цене почти на 25 % в начале торгов, но в более длительной перспективе их стоимость несколько снизилась. На момент написания этой статьи акции компании торговались на уровне $19,35 за одну ценную бумагу, тогда как до открытия торгов одна акция Virgin Galactic стоила $17,27.

Компания продолжает работать над завершением серии испытательных полётов своего космического корабля. Впереди у Virgin Galactic ещё четыре тестовых полёта, после чего компания сможет начать коммерческую деятельность, в рамках которой будут предоставляться услуги космического туризма. Последний тестовый полёт VSS Unity состоялся в декабре прошлого года и закончился неудачей из-за неисправности двигателя. Изначально повторные испытания должны были пройти в феврале этого года, но компания приняла решение о их переносе, чтобы лучше подготовиться и свести к минимуму вероятность повторного возникновения проблем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Впервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на МарсеВпервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на Марсе
Двадцатый запуск ракеты Rocket Lab Electron закончился неудачейДвадцатый запуск ракеты Rocket Lab Electron закончился неудачей
Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителяЗапуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителя
SpaceX запланировала тестовый полёт космического корабля Starship из Техаса на ГавайиSpaceX запланировала тестовый полёт космического корабля Starship из Техаса на Гавайи
В ВОЗ назвали количество рабочих часов в неделю, которое несет угрозу для здоровьяВ ВОЗ назвали количество рабочих часов в неделю, которое несет угрозу для здоровья
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX запланировала тестовый полёт космического корабля Starship из Техаса на ГавайиSpaceX запланировала тестовый полёт космического корабля Starship из Техаса на Гавайи
Марсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конецМарсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конец
NASA опубликовало первую запись звука полёта вертолёта Ingenuity на МарсеNASA опубликовало первую запись звука полёта вертолёта Ingenuity на Марсе
Американский космический корабль компании Маска вернулся на Землю с четырьмя астронавтамиАмериканский космический корабль компании Маска вернулся на Землю с четырьмя астронавтами
Марсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольшеМарсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольше
Четвёртый полёт марсианского вертолёта Ingenuity не состоялся, специалисты ищут причинуЧетвёртый полёт марсианского вертолёта Ingenuity не состоялся, специалисты ищут причину
Марсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальнийМарсолёт Ingenuity совершил третий полёт над Марсом — самый быстрый и самый дальний
Первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреляПервый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреля
NASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтовNASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтов
Вертолёт Ingenuity успешно пережил холодную ночь на Марсе и готовится к первому полётуВертолёт Ingenuity успешно пережил холодную ночь на Марсе и готовится к первому полёту
Последние новости
Подгружаем последние новости