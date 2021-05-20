Google хочет создать квантовый суперкомпьютер к концу десятилетия
Американская компания Google планирует инвестировать несколько миллионов долларов в разработку первого коммерческого квантового компьютера. Об этом сообщила руководитель программы Quantum AI компании Хартмут Невен, пишет PaySpace Magazine со ссылкой на Wall Street Journal.
Что озвучили на традиционной конференции разработчиков Google
На днях в Калифорнии состоялось открытие нового научно-исследовательского подразделения Google, которое будет заниматься развитием квантовых технологий.
«Квантовые вычисления представляют собой фундаментальный сдвиг, потому что они используют свойства квантовой механики и позволяют лучше понять мир природы», — рассказал на ежегодной конференции Google I/O для разработчиков генеральный директор компании Сундар Пичаи.
Поисковик запустил экспериментальную программу создания высокопроизводительного квантового компьютера еще несколько лет назад. А с 2020 года его прототип даже стал доступен коммерческим компаниям, желающим воспользоваться вычислительными возможностями суперкомпьютера в формате временной аренды. Помимо этого, как сообщает Невен, в ближайшем будущем Google сделает возможной аренду квантового модуля через облачный сервис.
Контекст
Строительство кампуса компании для квантовых разработок было начато в 2020 году. Внутри него создан центр обработки квантовых данных, несколько исследовательских лабораторий и цехов по производству микросхем. В дальнейшем штат сотрудников центра будет расширен до нескольких сотен.