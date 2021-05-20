Google хочет создать квантовый суперкомпьютер к концу десятилетия

Американская компания Google планирует инвестировать несколько миллионов долларов в разработку первого коммерческого квантового компьютера. Об этом сообщила руководитель программы Quantum AI компании Хартмут Невен, пишет PaySpace Magazine со ссылкой на Wall Street Journal.

Фото: computerra.com

Что озвучили на традиционной конференции разработчиков Google

На днях в Калифорнии состоялось открытие нового научно-исследовательского подразделения Google , которое будет заниматься развитием квантовых технологий.

«Квантовые вычисления представляют собой фундаментальный сдвиг, потому что они используют свойства квантовой механики и позволяют лучше понять мир природы», — рассказал на ежегодной конференции Google I/O для разработчиков генеральный директор компании Сундар Пичаи.

Поисковик запустил экспериментальную программу создания высокопроизводительного квантового компьютера еще несколько лет назад. А с 2020 года его прототип даже стал доступен коммерческим компаниям, желающим воспользоваться вычислительными возможностями суперкомпьютера в формате временной аренды. Помимо этого, как сообщает Невен, в ближайшем будущем Google сделает возможной аренду квантового модуля через облачный сервис.

Контекст

Строительство кампуса компании для квантовых разработок было начато в 2020 году. Внутри него создан центр обработки квантовых данных, несколько исследовательских лабораторий и цехов по производству микросхем. В дальнейшем штат сотрудников центра будет расширен до нескольких сотен.