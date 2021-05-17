В ВОЗ назвали количество рабочих часов в неделю, которое несет угрозу для здоровья

Эксперты исследовали показатели смертности и продолжительности рабочего дня 16 лет.

В ВОЗ назвали количество рабочих часов в неделю, которое несет угрозу для здоровья
Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Работа в течение 55 часов в неделю (по 11 часов ежедневно при пяти рабочих днях) является серьезной угрозой для здоровья.

Соответствующие результаты первого глобального исследования связи смертности и продолжительности рабочего дня озвучила директор департамента окружающей среды, климатических изменений и здоровья ВОЗ Мария Нейра, пишет Reuters.

В целом совместное исследование ВОЗ и Международной организации труда данных из 194 стран показало, что работа в течение 55 и более часов в неделю связана с повышенным на 35% риском инсульта и на 17% более высоким риском смерти от ишемической болезни по сравнению с рабочей неделей в 35 -40 часов.

Исследование охватило период с 2000 по 2016 годы. За 2016 год 745 тысяч человек умерли от инсульта или болезней сердца, вызванных долгим рабочим днем. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году.

"Работа по 55 и более часов в неделю - серьезная опасность для здоровья. Мы собираемся больше защищать работников", - заявила Нейра.

72% людей, умерших от болезней "длинного рабочего дня", были мужчинами среднего и старшего возраста. Часть смертей наступала гораздо позже, чем они оставили работу. Также выяснилось, что больше всего от подобных причин страдали жители стран Юго-восточной Азии и региона Западной части Тихого океана - Китая, Японии и Австралии.

ВОЗ также считает, что пандемия может еще больше усугубить ситуацию, поскольку на ее фоне около 9% людей вынуждены работать сверхурочно.

Напомним, в Японии есть специальный термин для определения явления внезапной смерти вследствие переработки - кароши. Это социомедицинское определение касается смертей или ухудшений здоровья, вызванных большим трудовым напряжением.

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