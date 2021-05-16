Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителя

Интернет-источники сообщают о том, что вывод на орбиту орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) может быть снова отложен. Правда, на этот раз задержка не связана с самим телескопом или его разработкой.

Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителя

Здесь и ниже фотографии NASA

В отчёте, обнародованном Счётной палатой США, говорится, что запуск «Джеймса Уэбба» может быть перенесён на более поздний срок из-за проблемы с носителем. Обсерватория должна быть выведена в космос на европейской ракете «Ариан-5» (Ariane 5) — и именно к ней возникли вопросы у специалистов.

У обычно надёжного носителя «Ариан-5» во время двух последних запусков была выявлена аномалия, связанная с обтекателем. В обоих случаях полезная нагрузка успешно вышла на орбиту, однако в случае крайне дорогого аппарата «Джеймс Уэбб» эксперты намерены исключить любые возможные отклонения от программы полёта.

Дело в том, что «Джеймс Уэбб» станет самым большим и мощным космическим телескопом в истории. Размер его составного зеркала, которое будет разложено на орбите, составляет 6,5 метра. Потеря аппарата во время запуска станет невосполнимой утратой для научного сообщества.

Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» может задержаться из-за ракеты-носителя

Поэтому перед запуском телескопа специалисты хотят убедиться, что проблема с обтекателем у «Ариан-5» решена. Вывод обсерватории на орбиту будет осуществлён после двух стартов названной ракеты с другими полезными нагрузками — эти запуски намечены на июнь и август. Специалисты говорят, что запуск «Джеймса Уэбба» станет возможен через четыре месяца после первого из упомянутых стартов.

Таким образом, запланированный на октябрь этого года запуск телескопа может быть перенесён на несколько недель. Если же у ракеты вновь проявится проблема, сроки реализации программы «Джеймса Уэбба» могут быть серьёзно пересмотрены.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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