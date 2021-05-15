Двадцатый запуск ракеты Rocket Lab Electron закончился неудачей

Частная американская космическая компания Rocket Lab потерпела неудачу при очередном запуске ракеты сверхлёгкого класса Electron. Ракета успешно взлетела со стартового комплекса компании в Новой Зеландии, однако из-за проблемы в работе второй ступени полезная нагрузка была утрачена.

Двадцатый запуск ракеты Rocket Lab Electron закончился неудачей

Rocket Lab

Ракета-носитель Electron относится к сверхлёгкому классу и предназначена для выведения на орбиту небольших спутников массой до 300 кг. Сегодняшний запуск Electron был двадцатым по счёту, с его помощью в космос должны были быть отправлены два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky. Двухступенчатая 17-метровая ракета стартовала с комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии в 14:11 по московскому времени в субботу. Через две с половиной минуты после взлёта от ракеты отделилась вторая ступень, однако через несколько секунд её двигатель прекратил работу, связь с ракетой была потеряна, и центр управления полётом перестал получать телеметрию.

«Во время сегодняшнего запуска возникла проблема, в результате которой миссия провалилась», — написали в твиттере представители Rocket Lab. «Мы искренне извиняемся перед нашими клиентами BlackSky и Spaceflight. Проблема возникла вскоре после зажигания второй ступени. Дополнительная информация будет предоставлена по мере её поступления».

Вторичная цель миссии, получившая название «Running Out of Toes», заключалась в тестировании аппаратных обновлений, в том числе нового теплозащитного экрана двигателей, которые были сделаны для упрощения повторного использования компонентов Electron. Кроме того, инженеры разработали новый аппарат для извлечения ступени из воды после её возвращения. В заявлении Rocket Lab говорится, что после запуска первая ступень ракеты успешно приводнилась на парашютах в океане, как и планировалось изначально.

Rocket Lab объявила, что будет сотрудничать с Федеральным управлением гражданской авиации США для расследования причин аварии. Как только будут выяснены и устранены причины инцидента, компания готова сразу вернуться к пускам, поскольку она производит несколько ракет-носителей одновременно. Как сказал генеральный директор компании, Питер Бек (Peter Beck): «Мы извлечём уроки и снова вернёмся на площадку».

Стоит напомнить, что сегодняшняя неудача с запуском Electron — уже вторая за год. В предыдущий раз проблемы возникли в июле 2020 года, когда во время запуска было потеряно семь спутников из-за преждевременного отключения второй ступени. Тогда разбирательство заняло два месяца, и по его итогам Rocket Lab обнаружила неисправность в электрическом соединении. Исправление этой проблемы позволило затем последовательно осуществить шесть успешных миссий Electron, но сегодня этот ряд снова прервался.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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