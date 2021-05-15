Впервые в истории — китайский аппарат осуществил успешную посадку на Марсе

Китай впервые в своей истории выполнил успешную посадку автоматического аппарата на поверхности Марса. Это событие стало кульминацией миссии Tianwen-1 («Тяньвэнь-1») по исследованию Красной планеты.

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Напомним, что в рамках проекта «Тяньвэнь-1» в июле прошлого года к Марсу была запущена китайская автоматическая станция, состоящая из орбитального модуля и спускаемого аппарата, включающего шестиколёсный марсоход Zhurong («Чжуронг»).

До Красной планеты станция добралась в феврале нынешнего года и с тех пор осуществляла сбор данных и съёмку с орбиты. И вот теперь Китаю удалось успешно посадить на Марсе спускаемый аппарат.

Reuters

Предполагается, что ровер Zhurong будет заниматься изучением Марса в течение как минимум трёх месяцев. Эта машина высотой 1,85 метра и весом около 240 кг способна передвигаться со скоростью до 200 метров в час.

Марсоход несёт на борту камеры, детектор магнитного поля, георадар, детектор поверхностных соединений, а также прибор для метеорологических измерений. Роверу предстоит осуществлять химический анализ грунта и искать возможные признаки существования жизни на планете в прошлом или даже настоящем.



