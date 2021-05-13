Учёные придумали, как набирать текст на компьютере силой мысли

Группа учёных из Стэнфордского университета создала экспериментальное устройство, которое обещает помочь парализованным людям свободно общаться в электронной переписке. Метод оказался настолько удобным для набора текстов силой мысли, что учёные говорят о возможности навечно прикованным к койкам больным людям работать программистами.

Учёные придумали, как набирать текст на компьютере силой мысли

Источник изображения: Library/Pasieka/Getty Images

В основе прибора и одноимённого проекта BrainGate лежит идея перевода в понятные компьютерные символы мысленного изображения рукописных букв алфавита. Именно воображаемый рукописный текст и связанная с его написанием активность мозга служит источником сигналов для расшифровки компьютером. Как утверждают исследователи в статье в журнале Nature, точность распознавания воображаемого рукописного текста подопытным парализованным человеком достигает 95 %. Это однозначная заявка на успех, хотя пока в опыте принял участие лишь один человек.

Использование новой методики по распознаванию мыслей для ввода текстов опирается на вживление электродов в области мозга, которые отвечают за все или основные движения в процессе обычного рукописного письма. Парализованный человек не может двигать конечностями с зажатым в руке пером, но мысленная интерпретация этих движений оказалась доступна расшифровке с очень высокой точностью. Заявлено, что пациент смог набирать текст со скоростью 90 символов в минуту, что недоступно для многих вполне здоровых людей.

Учёные придумали, как набирать текст на компьютере силой мысли

Источник изображения: Nature

Посвящённая исследованию статья в Nature прошла рецензирование и получила высокую оценку со стороны профильных специалистов. Похоже, что у людей с травмами позвоночника и болезнями, приведшими к параличу, появился шанс на активное общение.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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