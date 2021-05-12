В Украине разрабатывают три вакцины от ковида

Министерство здравоохранения заявило, что в Украине разрабатывают три вакцины от коронавирусной болезни. Две из них получили государственное финансирование, в третью инвестировали частные средства.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санитарный врач, заместитель министра Виктор Ляшко.

Первую вакцину разрабатывает Институт биологии клетки во Львове под руководством академика Андрея Сибирного.

"Он разрабатывает вакцину, где белок коронавируса выращивается на дрожжах. В биореакторе происходит его очистка. Далее этот белок может быть доведен до лекарственной формы. И как, например, рекомбинантная вакцина, он может быть зарегистрирован для доклинических и клинических исследований и уже потом зарегистрирован как препарат. Например, по такой технологии производится вакцина против гепатита В, когда также берется белковая основа", - сказал Ляшко.

По его словам, до сентября работа будет проходить в лаборатории. Затем начнется процесс изготовления лекарственной формы и проведение доклинических исследований на животных.

"Мы следим сейчас за подходом, а дальше будет приниматься решение, пойдет этот препарат на доклинику [на людях] или не пойдет", - сказал Ляшко.

Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина, который возглавляет академик Сергей Комиссаренко.

"Там разрабатывается вакцина по схожему принципу, но по другой технологии. Результат ожидается на осень. Также этот институт выразил готовность провести разработку собственной мРНК-вакцины. Сейчас они ищут возможность как это сделать, в частности, на базе отечественных заводов по производству белковой субстанции", - сказал он.

Третьей вакциной занимается частная компания "Диапроф-Мед".

"Еще есть одна вакцина, которую разрабатывают не государственные институты, а бизнес с группой ученых, которые задекларировали, что у них произошла нейтрализация вируса на клетках. Они сейчас на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания. Государство не инвестировало в эту разработку. Они лишь заявили, что у них может быть вакцина. Чтобы начать доклинику или чтобы государство инвестировало, они должны были предоставить данные, что их исследование появится в международных публикациях и что фармзаводы будут готовы эту вакцину сделать", - сказал он.

По его словам, разработчики ищут производителя, который согласился бы масштабировать эту технологию и производить вакцину.

Он подчеркнул, что производство собственной вакцины - длительный процесс, потому что клинические исследования любого препарата будут продолжаться долго.

Напомним, что в Украине нет собственного производства вакцин, прививки от коронавируса проводятся исключительно зарубежными препаратами.

Украина законтрактовала и до конца 2021 года должна получить 20 млн доз вакцины Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield, 10 млн NovaVax, 1,9 млн доз Sinovac, а также 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы Covax.