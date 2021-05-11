Доставка спутника на лунную орбиту будет оплачена криптовалютой Dogecoin

Американская космическая компания SpaceX впервые в истории примет оплату в Dogecoin для вывода 40-килограммового спутника в космос в рамках лунной миссии DOGE-1 канадской компании Geometric Energy Corporation. Об этом сообщает РБК-Крипто со ссылкой на prnewswire.com.

Фото: news.bitcoin.com

«Космические» платежи крипты

Доставка спутника на лунную орбиту будет осуществлена при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в 2022 году.

По словам вице-президента SpaceX по коммерческим продажам Тома Очинеро, эта миссия продемонстрирует применение криптовалюты за пределами околоземной орбиты и заложит основу для межпланетной торговли. Эту информацию в Twitter подтвердил генеральный директор SpaceX Илон Маск. По его словам, запуск спутника будет осуществлен уже в следующем году.

Dogecoin также был выбран в качестве расчетной единицы для всех сделок между SpaceX и Geometric Energy Corporation в рамках лунной миссии DOGE-1. По состоянию на 12:30 по Киеву альткоин торгуется на уровне $0,51.

Контекст

8 мая Dogecoin обновил исторический максимум на отметке $0,73. На 15:00 по Киеву стоимость альткоина составляла $0,71. За прошедший месяц он вырос на 112%. Капитализация цифровой монеты, по данным CoinGecko, достигла $92 млрд. Сейчас она занимает четвертое место в списке самых капитализированных криптовалют.

Курс цифровой монеты упал после того, как генеральный директор SpaceX Илон Маск принял участие в юмористическом шоу Saturday Night Live и упомянул Dogecoin. 9 мая цифровая монета подешевела до $0,41, хотя еще днем ранее монета достигла максимума на отметке $0,73.

1 апреля Илон Маск писал в Twitter , что SpaceX отправит Dogecoin на Луну в прямом смысле. После этого предприниматель не уточнял, было ли это высказывание шуткой или его компания действительно собирается отправить альткоин на спутник Земли. После публикации этого твита стоимость Dogecoin всего за полчаса выросла на 20%.

Владелец баскетбольного клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан уверен, что альткоин закрепится на уровне $1 и станет чем-то вроде стейблкоина.

Баскетбольный клуб Кьюбана «Даллас Маверикс» начал продавать билеты на собственные матчи за Dogecoin еще в марте текущего года. В прошлом месяце миллиардер заявлял, что его команда накопила уже более 120 тыс. цифровых монет и не собирается их продавать.