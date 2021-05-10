Глава Госкосмоса заявил, что Украина собирается построить собственный космодром

Также государство хочет создать собственную спутниковую группировку и вывести ее на орбиту.

Глава Госкосмоса заявил, что Украина собирается построить собственный космодром
Фото: Госкосмос

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, то Украина собирается вступить в Европейское космическое агентство и построить собственный космодром. Об этом он заявил в эфире "Первого делового".

Агентство также планирует создать спутниковую группировку и вывести ее на орбиту. Цель спутников будет заключаться в зондировании Земли и предотвращении катастроф, а также для обороны и экономической безопасности.

С 2018 года в Украине отсутствует космическая программа, но агентство готовится создать новую, пятилетнюю. На воплощение пятилетней программы потребуется около 15 млрд грн - по 3 млрд в год.

"Очень амбициозные цели. Создание спутниковой группировки ..." Сич 2-1-30 и еще шесть спутников", - сообщил глава Госкосмоса.

По словам Тафтая, спутник "Сич 30", который запустят в декабре этого года, сейчас проходит испытания.

Напомним, создание космической системы "Сич-2-30" было предусмотрено общегосударственной целевой космической программой на 2013-2017 годы и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 года.

Запуск спутника дистанционного зондирования Земли и его страхование будет осуществляться за счет имеющегося остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта "Циклон-4". Украина заплатит SpaceX $2 млн за запуск этого спутника.

Работы по созданию спутника ведутся с 2013 года.

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