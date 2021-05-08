В Германии придумали, как выпускать перовскитные солнечные панели большой площади без потери КПД

В Германии придумали, как выпускать перовскитные солнечные панели большой площади без потери КПД

Солнечные панели из перовскита считаются достойной заменой кремниевым, что должно поднять эффективность получения электричества с помощью солнечного света. В лабораторных условиях ячейки из фотоэлементов на перовските показывают рекордную эффективность, заметно превосходящую эффективность кремния. К сожалению, это преимущество теряется при попытках создать перовскитные ячейки и модули большой площади. Решить эту проблему смогли немецкие учёные.

В Германии придумали, как выпускать перовскитные солнечные панели большой площади без потери КПД

Источник изображения: KIT

О прорыве сообщили исследователи из Технологического института Карлсруэ (KIT). Учёные разработали и испытали техпроцесс, в ходе которого удалось создать довольно большие солнечные панели на основе перовскита и при этом почти не потерять эффективность, полученную в лабораторных условиях.

Так, по сравнению с лабораторными образцами ячеек со сторонами в несколько миллиметров новые образцы были увеличены в размерах до 500 раз — до площади в 4 см2. Эффективность увеличенных ячеек оказалась на уровне 18 %, что лишь немного ниже возможностей лабораторных образцов (25 %). Предложенная технология после ряда дополнительных улучшений может стать основой для массового производства перовскитных солнечных панелей, но для этого КПД необходимо довести до 20 %, что будет сравнимо и в ряде случаев лучше, чем КПД монокристаллических солнечных панелей, и значительно лучше, чем КПД поликристаллических.

В основе немецкой технологии производства больших по площади солнечных ячеек из перовскита лежит осаждение из газовой среды в вакууме. Исследователи заявляют, что эта технология позволяет контролировать осаждение материала на большой площади и со многими слоями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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