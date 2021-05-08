Марсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конец

Марсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конец

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) обнародовало подробности пятого полёта небольшого вертолёта Ingenuity («Изобретательность»), прибывшего на Марс на борту ровера Perseverance («Настойчивость»).

Отмечается, что впервые Ingenuity совершил в марсианской атмосфере путешествие в один конец. До сих пор вертолёт возвращался в точку взлёта, а теперь он осуществил посадку в 129 метрах южнее точки отрыва от поверхности Красной планеты.

На этот раз полёт продолжался 108 секунд. Аппарат смог подняться на рекордную высоту — приблизительно 10 метров. Перед посадкой на новом месте он сделал фотографии своего нынешнего окружения.

Марсианский вертолёт Ingenuity впервые совершил полёт в один конец

Перемещение на новую позицию означает начало следующей фазы демонстрационного использования вертолёта. Исследователи постараются установить, какие потенциальные возможности могут предложить подобные летательные аппараты. Это может быть разведка местности, осмотр областей, недоступных для марсохода, а также стереосъёмка с высоты птичьего полёта.

«Пятый полёт марсианского вертолёта — это ещё одно крупное достижение для агентства», — заявили в NASA.

После успешной посадки в новом районе Ingenuity будет ожидать дальнейших инструкций от центра управления, которые будут переданы на борт вертолёта через ровер Perseverance.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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