Расширению космической базы SpaceX в Бока-Чика помешали местные жители. Компромисс пока не найден

Ранее SpaceX заявила о своих планах по преобразованию деревни Бока-Чика (штат Техас), где у неё расположена основная стартовая площадка, в космический городок Starbase. Но для этого ей нужно заручиться согласием на переселение у местных жителей, которые пока не горят желанием покидать свои дома. И это представляет для SpaceX большую проблему, поскольку компания не только оказывается ограничена в развитии, но и может попасть в неприятную историю, если при очередном запуске ракеты что-то пойдёт не так.

Некоторые местные жители продали свои владения SpaceX. В этих домах компания разместила своих сотрудников. Остальные жители Бока-Чика не хотят расставаться со своей недвижимостью. В местности, где ракеты с оглушительным рёвом поднимаются в небо, а порой и падают, располагается около 30 небольших домов-ранчо. Трудно понять, зачем SpaceX нужны жилые дома, однако предполагается, что компания просто хочет не беспокоиться о безопасности людей, проживающих вблизи космодрома.

Напомним, что деревню Бока-Чика SpaceX хочет сделать частью планируемого города Starbase, в котором будут проживать сотрудники SpaceX и их семьи. Для того, чтобы включить деревню в состав Starbase, SpaceX нужно доказать, что в этом районе проживает более 200 человек, и большая часть из них согласны с намерениями компании. Если SpaceX получит желаемое, она сможет изгнать из деревни несогласных. Компания будет контролировать местную полицию, а также получит законную власть над единственной дорогой, ведущей в деревню, и сможет перекрывать её на своё усмотрение.

С тех пор как Илон Маск (Elon Musk) основал SpaceX на переоборудованном складе в Южной Калифорнии, компания расширилась до 8000 сотрудников и обзавелась производственными объектами во Флориде, Техасе и Вашингтоне. В Бока-Чика компания разрабатывает новую большую ракету Super Heavy, которая должна доставить людей на Луну и на Марс.

Чиновники округа Кэмерон, где расположена деревня Бока-Чика, заявляют, что не сотрудничают со SpaceX с целью выселения людей из их жилищ. Они выражают свою поддержку компании, но не хотят, чтобы SpaceX добивалась успеха за счёт местного сообщества. Чиновники заявляют, что не позволят SpaceX захватить шоссе и пляж Бока-Чика.

Тем не менее, округ не предоставляет жителям деревни разрешения на строительство в последние годы. А вот SpaceX, как стало известно из публичных документов, получила многочисленные разрешения на ремонт принадлежащих ей домов, в которых проживают сотрудники компании. Кроме того, округ позволил SpaceX закрывать доступ к пляжу и единственную дорогу, ведущую в Бока-Чика. Компания может закрывать эти объекты на 300 часов в год.

SpaceX начала покупать землю в районе Бока-Чика в 2012 году и заложила основание стартовой площадки в 2014 году. По словам местных жителей, до 2019 года активность компании была терпимой, пока она запускала до 12 ракет в год. После этого ранее тихое место превратилось в площадку для изготовления и испытаний Super Heavy, и начался наплыв рабочих.

Жители Бока-Чика говорят, что SpaceX предлагает за их жилища в пять раз больше их реальной стоимости. Тем не менее, не все хотят уезжать. Люди, которые отказываются покидать деревню, сообщают, что представители компании угрожают, что им потребуется использовать «альтернативный подход» чтобы убедиться, что запуск космических кораблей и испытания будут осуществляться в соответствии с требованиями общественной безопасности.

Согласно публичным данным, SpaceX уже купила 112 участков земли в деревне. Компания припарковала трейлеры Airstream на проезжей части и начала возводить постройки на прилегающей к деревне территории.

Когда SpaceX запускает свои летательные аппараты, порой случаются неприятности. Несколько месяцев назад взрыв ракеты разбил окна в домах деревни и стал причиной лесного пожара. Никто из жителей тогда не пострадал, однако вероятность этого довольно высока. Очевидно, SpaceX хочет выселить жителей из деревни, чтобы исключить неприятные инциденты. Однако пока тяжело судить, как будет развиваться ситуация, если некоторые из них наотрез откажутся покидать свои дома.



