ВОЗ одобрила китайскую вакцину против ковида Sinopharm

Этот шаг расширил список препаратов, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренной вакцинации людей старше 18 лет.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он пояснил, что этот шаг расширил список препаратов, которые могут быть приобретены через международный механизм COVAX. Кроме того, может быть ускорена процедура одобрения регулирующими органами государств вакцины Sinopharm, и это позволит им покупать ее и применять.

В свою очередь, помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао объяснила, что включение вакцины Sinopharm в список рекомендованных для экстренного применения создает возможности для "ускорения доступа к вакцинам для стран, которые хотят защитить работников здравоохранения и населения в группе риска".

Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ.

Напомним, вакцина фармацевтической компании Sinopharm была первой, которую Китай одобрил для широкого применения внутри страны. Разработчик вакцины - группа China National Biotec (CNBG), которая входит в Sinopharm. Это первая китайская вакцина, которая прошла полные клинические испытания.

Sinopharm сообщала, что ее вакцина показала эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, и эти результаты соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Кроме Китая, вакцина проходила клинические испытания в ОАЭ , Бахрейне, Иордании, Перу и Аргентине. В Бахрейне и ОАЭ ее использование уже одобрено.

В январе этого года Венгрия заключила соглашение на закупку вакцини Sinopharm.