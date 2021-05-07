Компания Илона Маска впервые посадила без взрыва корабль Starship

Ракету планируют в будущем использовать для полетов на Луну.

Компания Илона Маска SpaceX в среду, 5 мая, успешно испытала прототип ракеты Starship SN15. Она поднялась на высоту 10 километров, а затем осуществила мягкую посадку, впервые не взорвавшись при этом.

Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Космический корабль Starship планируют в будущем использовать для межпланетных полетов - на Луну, Марс или даже к другим планетам Солнечной системы.

В конце апреля NASA поручило SpaceX разработать версию Starship для полета на Луну по программе "Артемида", но после протеста конкурентов попросило прекратить работы до вердикта счетной палаты.

Разработка Starship ведется несколько лет, но все последние испытания были неудачными. Прототип SN8, например, не смог затормозить при посадке и разбился. Прототип SN10 смог сесть, но через несколько минут после посадки взорвался. Следующий прототип SN11 взорвался еще перед посадкой.