Blue Origin впервые запустит в космос людей на своей ракете 20 июля. Одно из мест будет продано на аукционе

Blue Origin впервые запустит в космос людей на своей ракете 20 июля. Одно из мест будет продано на аукционе

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) запланировала первый пилотируемый полёт ракеты New Shepard на 20 июля. В пресс-релизе компании указывается, что помимо астронавта-пилота на борт космического аппарата сможет подняться один дополнительный пассажир. Место второго члена экипажа компания решила продать через аукцион.

Blue Origin впервые запустит в космос людей на своей ракете 20 июля. Одно из мест будет продано на аукционе

«20 июля команда астронавтов впервые отправится в космос на борту New Shepard. Мы предлагаем одно свободное место тому, кто выиграет онлайн-аукцион Blue Origin», — сообщила компания через свою страницу в Twitter.

Blue Origin впервые запустит в космос людей на своей ракете 20 июля. Одно из мест будет продано на аукционе

Сам аукцион начался сегодня, 5 мая. Проводит его компания R&R Auction Company. До 19 мая ставки будут принимать анонимно. После этой даты все последующие ставки, которые будут перекрывать самую высокую на конкретный момент времени, будут публиковаться в открытую. 12 июня Blue Origin дополнительно проведёт живой аукцион, к концу которого и будет определён победитель. Он первым среди клиентов компании отправится в космос.

В правилах аукциона не указана дата запуска 20 июня. Вместо этого в них говорится о том, что компания обязуется осуществить космический запуск в течение 6 месяцев с момента окончания аукциона, и Blue Origin уведомит победителя в том случае, если дата запуска по какой-либо причине будет изменена.

Там же указаны требования к потенциальному кандидату в астронавты. Им должен быть человек с массой тела не менее 45 и не более 101 кг, ростом от 150 до 195 см. Кандидат должен быть готов выдержать перегрузку в 3G (в три раза больше собственного веса) в течение нескольких минут во время старта ракеты, а также 5,5G в течение нескольких секунд во время снижения космического аппарата в плотные слои атмосферы при посадке.

Blue Origin впервые запустит в космос людей на своей ракете 20 июля. Одно из мест будет продано на аукционе

Ракета New Shepard названа в честь Алана Шепарда (Alan Shepard), первого американского астронавта. Она представляет собой 20-метровый многоразовый ускоритель, разработанный для доставки капсулы на шесть человек на высоту около 105 км над поверхностью Земли, что согласно американским стандартам является границей космического пространства. Компания с 2015 года провела 15 успешных тестовых запусков New Shepard, но без людей на борту. Последний запуск был осуществлён в апреле этого года. Ракета взлетела примерно на 105 км над Землёй, прежде чем ускоритель отбросил капсулу, в которой находился манекен с именем Скайуокер.

Сама капсула предназначена для космического туризма. После взлёта ракеты и набора высоты более 100 км она будет отсоединяться от ускорителя. Последний начнёт своё возвращение обратно на Землю с последующей мягкой посадкой. Между тем капсула проведёт в суборбитальном пространстве около 10 минут, в рамках которых у пассажиров будет возможность полюбоваться красотами нашей планеты и ощутить на себе все прелести невесомости. После истечения этого времени аппарат с людьми на борту тоже начнёт снижение, а затем спустится на поверхность на трёх парашютах примерно в нескольких километрах от места запуска. Капсула оснащена реактивными двигателями, которые будут запускаться на несколько миллисекунд перед непосредственной посадкой, чтобы смягчить приземление.

По оценкам экспертов, стоимость билета на такой космический аттракцион от Blue Origin будет составлять от 200 до 250 тысяч долларов. Компания изначально планировала начать продажу билетов ещё в 2019 году и отправить первых клиентов в суборбитальное путешествие в 2020-м. Однако задержки, связанные в том числе с пандемией, не позволили ей придерживаться ранее запланированного графика. Анонс пилотируемого полёта New Shepard пришёлся на 60-ю годовщину первого американского пилотируемого космического запуска.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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