Эксперты Всемирного конгресса вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса

Ею стал препарат от американской компании Moderna.

Эксперты Всемирного конгресса вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
Фото: aa.com.tr

Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021, который проходит в онлайн-формате, назвали лучшую вакцину от коронавируса. Ею стал препарат от американской компании Moderna, сообщает zn.ua.

В шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» также вошли американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Препарат от Pfizer і BioNTech при этом «получил достаточно высокую оценку».

Эксперты также выбрали Moderna в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины».

Всемирный конгресс вакцин представляет собой серию конференций с участием международных экспертов и ученых, занимающихся проблемами разработки и распространения препаратов. Он проводится более 20 лет.

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