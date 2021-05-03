Учёные точно выяснили, сколько длятся сутки на Венере, а также определили некоторые другие характеристики планеты

Учёные точно выяснили, сколько длятся сутки на Венере, а также определили некоторые другие характеристики планеты

Несмотря на то, что Венера располагается по соседству с Землёй, людям не слишком много известно об этой планете из-за плотного слоя облаков, скрывающих суровые пейзажи с кислотными дождями и очень высокими температурами. Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подвели итоги исследования Венеры, которое длилось 15 лет и позволило более точно установить продолжительность суток на планете, а также наклон её оси и размер ядра.

Учёные точно выяснили, сколько длятся сутки на Венере, а также определили некоторые другие характеристики планеты

У Земли и Венеры много общего: обе планеты скалистые и имеют примерно одинаковый размер, массу и плотность. Несмотря на это, они развивались по совершенно разным сценариям. Такие фундаментальные данные, как количество часов в венерианских сутках, представляют собой важную информацию, которая поможет лучше понимать историю развития планеты. Изменения вращения и ориентации Венеры показывают, как распределяется масса внутри планеты. Знание внутренней структуры способствует пониманию того, как формировалась планета, как проходила её вулканическая история и как со временем изменялась поверхность.

Новые радиолокационные измерения показывают, что полное обращение вокруг своей оси Венера делает за 243,0226 земных суток (примерно две трети земного года). Примечательно, что скорость вращения Венеры всегда меняется: полученное однажды значение всегда немного отличается от результатов последующих измерений. Ученые отметили, что каждый раз разница в продолжительности венерианских суток составляет не менее 20 минут. Предполагается, что причина этого кроется в атмосфере Венеры, которая примерно в 93 раза тяжелее земной.

Учёные также установили, что Венера наклонена ровно на 2,6392 градуса (наклон Земли составляет примерно 23 градуса). Отмечается, что ориентация оси с течением времени изменяется, подобно оси вращающего детского волчка. Такое изменение ориентации оси на планете занимает около 29 тыс. лет (на Земле примерно 26 тыс. лет).

Точные измерения того, как вращается Венера, помогли подсчитать размер ядра планеты. Согласно имеющимся данным, ядро Венеры составляет около 3500 км в поперечнике, что очень похоже на размер ядра Земли. Учёные не готовы сделать заключение, касательно того, является ли ядро Венеры жидким или твёрдым.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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