Сооснователь Neuralink Макс Ходак покинул компанию

Макс Ходак (Max Hodak), президент занимающейся разработкой нейроинтерфейсов компании Neuralink, объявил о своём уходе из проекта, основанного вместе с Илоном Маском (Elon Musk). Об этом он написал на своей странице в сети Twitter , добавив, что не работает в компании уже несколько недель. Причины ухода с поста озвучены не были.

В своём сообщении Макс Ходак также написал, что за многому научился в Neuralink и даже после ухода из компании остаётся её приверженцем. Один из пользователей социальной сети в комментариях к твиту Ходака отметил, что ему не нравится смена руководства в до сих пор ничего не выпустившей компании, с чем согласился теперь уже бывший президент Neuralink. Стоит отметить, что этот же пользователь Twitter обратился к Илону Маску и попросил предоставить больше информации по поводу ухода из компании Ходака, но на момент публикации он никак не прокомментировал данный вопрос.

Напомним, деятельность компании Neuralink связана с разработкой имплантируемого в голову устройства для связи мозг-компьютер. Созданные в компании чипы уже тестировались на свиньях и обезьянах, а позднее в этом году к этой деятельности могут быть привлечены добровольцы из числа людей.

Стоит отметить, что Neuralink не является единственным разработчиком в сфере создания нейроинтерфейсов. Среди конкурентов присутствуют компании, занимающиеся созданием имплантатов и неивазивных устройств, таких как гарнитуры. Что касается конкретных имён, то можно выделить американские Kernel, Synchron, Neurable и Facebook, немецкую CereGate и швейцарскую Mindmaze.



