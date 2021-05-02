Американский космический корабль компании Маска вернулся на Землю с четырьмя астронавтами

Crew Dragon сел в Мексиканском заливе.

Фото: Вики

Американский космический корабль Crew Dragon-1 после расстыковки с Международной космической станцией успешно сел на воду в Мексиканском заливе. На Землю вернулись космонавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на NASA.

Полет корабля продолжался 6,5 часов. Экипаж из капсулы в воде на землю доставляло поисковое-спасательное судно GO Navigator.

Команда Crew Dragon работала на МКС полгода. Это первый регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования. Его в пределах контракта с NASA разработала компания Илона Маска SpaceX.

The @SpaceX #CrewDragon spotted soaring back to Earth. #LaunchAmerica https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/oVhqz1Dsjx

— International Space Station (@Space_Station) May 2, 2021

На МКС продолжают миссию россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай и Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавты Европейского космического агентства Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосиде.

WATCH LIVE: NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts return to Earth inside the Dragon Resilience after a six-month science mission aboard the @Space_Station. Splashdown off the coast of Florida is targeted for 2:57am ET (06:57 UT). https://t.co/qGjGIYPM52

— NASA (@NASA) May 2, 2021

Напомним, что в марте 2019 года SpaceX успешно запустила Crew Dragon на МКС. Людей на борту не было, только манекен.

Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая 2020 года со второй попытки полетел к МКС с людьми на борту. Первую попытку 27 мая отменили из-за плохой погоды. На борту находились двое астронавтов - Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, осуществленный частной компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (РоSSия), США и Китай.

Кроме того, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того, как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли роSSийские корабли "Союз".

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