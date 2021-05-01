NASA приостановило контракт со SpaceX на постройку лунного посадочного модуля из-за жалоб конкурентов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило действие контракта со SpaceX стоимостью $2,99 млрд. Это был контрактна разработку лунного посадочного модуля (HLS) программы Artemis для высадки астронавтов на Луну.

NASA приостановило контракт со SpaceX на постройку лунного посадочного модуля из-за жалоб конкурентов

SpaceX

Решение было принято в связи с тем, что два других претендента на получение контракта — Blue Origin и — опротестовали в Счётной палате США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США) представление контракта SpaceX, и пока в GAO не рассмотрят их жалобы, дело не сдвинется с места.

Год назад NASA заключило 10-месячные контракты с тремя компаниями на дальнейшую разработку своих концепций создания системы высадки человека на поверхность Луны (HLS) — SpaceX, Dynetics и «Национальной командой» Blue Origin, также включающей Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

Предполагается, что ракетоноситель Space Launch System (SLS) и космический корабль Orion доставят экипаж на лунную орбиту, но высадка астронавтов на лунную поверхность будет осуществляться с использованием HLS.

Blue Origin и Dynetics подали протесты в GAO в минувший понедельник, утверждая, что процесс отбора претендента космическим агентством прошёл с нарушениями.

«В соответствии с протестами, поданными в GAO, NASA известило SpaceX о том, что действие контракта HLS будет приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все неурегулированные судебные разбирательства, связанные с этим контрактом», — сообщил представитель NASA ресурсу SpacePolicyOnline.com.

Согласно законодательству, на принятие решения у GAO в распоряжении 100 дней — до 4 августа 2021 года.

Отметим, что ранее NASA планировало выбрать двух подрядчиков, а не одного, чтобы обеспечить резерв на случай невыполнения одним из них своих обязательств. Решение космического агентства в пользу заключения контракта со SpaceX стало для всех большой неожиданностью. Выбор лишь одного подрядчика NASA объяснило недостаточным финансированием. На 2021 финансовый год Конгресс США выделил лишь 25 % ($850 млн) из $3,4 млрд, запрошенных агентством на создание HLS.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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