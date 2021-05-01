Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты

На сегодняшний день ученые внесли в каталог около 4000 экзопланет, но только 15 из них астрономы смогли увидеть воочию. Однако даже в этом скудном ряду изображений нашлась жемчужина — одна из экзопланет оказалась в стадии формирования, что позволит больше узнать об эволюции небесных тел. Помог в этом открытии телескоп «Хаббл», чья чувствительность к ультрафиолетовому излучению стала решающей в демонстрации обнаруженного явления.

Формирование экзопланеты в представлении художника. Источник изображения: NASA, ESA, STScI, Joseph Olmsted (STScI)

Как известно, в стадии формирования планета как пылесос тянет к себе вещество из окружающего пространства. На данном этапе это преимущественно горячий газ из аккреационного диска вокруг планеты и звезды. Высокие температуры процесса дают сильнейшее излучение в ультрафиолетовом диапазоне, которое отлично фиксирует аппаратура «Хаббла».

Фактически астрономы получили возможность следить за тем, как экзопланета набирает массу. Она уже набрала пять масс Юпитера и сейчас этот процесс близок к завершению. Формирование началось около 5 млн лет назад и в следующий миллион лет планета наберёт еще порядка 1/100 от массы Юпитера.

«Нам мало известно о процессах формирования гигантских планет, — сказал Брендан Боулер (Brendan Bowler) из Техасского университета в Остине, США . — Эта планетная система впервые даёт нам возможность наблюдать падающий на планету материал. Полученные результаты дают начало целой новой области для научных исследований».

Изображение системы звезды PDS 70 и аккреационного диска вокруг звезды, сделанное в 2018 году телескопом Very Large Telescope. Экзопланета показана ярким пятном справа от центра изображения. ESO, VLT, Andr? B. M?ller (ESO)

Система, в которой обнаружена формирующаяся экзопланета PDS 70b, образована оранжевой карликовой звездой PDS 70. Она расположена на удалении 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Экзопланета PDS 70b вращается вокруг своей звезды примерно на таком удалении, как вокруг Солнца вращается Уран.



