Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты

На сегодняшний день ученые внесли в каталог около 4000 экзопланет, но только 15 из них астрономы смогли увидеть воочию. Однако даже в этом скудном ряду изображений нашлась жемчужина — одна из экзопланет оказалась в стадии формирования, что позволит больше узнать об эволюции небесных тел. Помог в этом открытии телескоп «Хаббл», чья чувствительность к ультрафиолетовому излучению стала решающей в демонстрации обнаруженного явления.

Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты

Формирование экзопланеты в представлении художника. Источник изображения: NASA, ESA, STScI, Joseph Olmsted (STScI)

Как известно, в стадии формирования планета как пылесос тянет к себе вещество из окружающего пространства. На данном этапе это преимущественно горячий газ из аккреационного диска вокруг планеты и звезды. Высокие температуры процесса дают сильнейшее излучение в ультрафиолетовом диапазоне, которое отлично фиксирует аппаратура «Хаббла».

Фактически астрономы получили возможность следить за тем, как экзопланета набирает массу. Она уже набрала пять масс Юпитера и сейчас этот процесс близок к завершению. Формирование началось около 5 млн лет назад и в следующий миллион лет планета наберёт еще порядка 1/100 от массы Юпитера.

«Нам мало известно о процессах формирования гигантских планет, — сказал Брендан Боулер (Brendan Bowler) из Техасского университета в Остине, США. — Эта планетная система впервые даёт нам возможность наблюдать падающий на планету материал. Полученные результаты дают начало целой новой области для научных исследований».

Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты

Изображение системы звезды PDS 70 и аккреационного диска вокруг звезды, сделанное в 2018 году телескопом Very Large Telescope. Экзопланета показана ярким пятном справа от центра изображения. ESO, VLT, Andr? B. M?ller (ESO)

Система, в которой обнаружена формирующаяся экзопланета PDS 70b, образована оранжевой карликовой звездой PDS 70. Она расположена на удалении 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Экзопланета PDS 70b вращается вокруг своей звезды примерно на таком удалении, как вокруг Солнца вращается Уран.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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