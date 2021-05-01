ВОЗ одобрила вакцину Moderna для экстренного применения

Это позволит начать распространение вакцины Moderna в пределах глобального механизма COVAX.

ВОЗ одобрила вакцину Moderna для экстренного применения
Фото: aa.com.tr

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу одобрил экстренное применение вакцины от COVID-19 американского производителя Moderna.

Об этом сообщает AFP.

Одобрение вакцины ВОЗ поможет странам, которые не могут оценить ее эффективность, начать использовать препарат.

Это также позволит начать распространение вакцины Moderna в пределах глобального механизма COVAX.

Напомним, 15 февраля ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

12 марта организация разрешила экстренное применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

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