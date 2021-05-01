2021-05-01
ВОЗ одобрила вакцину Moderna для экстренного применения
Это позволит начать распространение вакцины Moderna в пределах глобального механизма COVAX.
Фото: aa.com.tr
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу одобрил экстренное применение вакцины от COVID-19 американского производителя Moderna.
Об этом сообщает AFP.
Одобрение вакцины ВОЗ поможет странам, которые не могут оценить ее эффективность, начать использовать препарат.
Это также позволит начать распространение вакцины Moderna в пределах глобального механизма COVAX.
Напомним, 15 февраля ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca.
12 марта организация разрешила экстренное применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.